Небольшой дождь ожидается в пятницу в Тюмени

Температура воздуха днём составит + 12 градусов, скорость южного ветра повысится до 3-6 метров в секунду. Весь день будет пасмурным, выпадет около 0,5 мм осадков. Влажность в Тюмени повысится до 63%.
В субботу похолодает до + 8 градусов, ближе к 14:00 возможен дождь и до 1,5 мм осадков. Скорость ветра снизится до 1-3 метров в секунду, атмосферное давление ниже нормы, влажность около 80%.
В воскресенье потеплеет до + 12 градусов, синоптики ожидают переменную облачность. Скорость ветра повысится до 4-8 метров в секунду, возможны порывы до 11 м/с. Влажность около 74%.
Солнечная погода ожидает жителей Тюмени большую часть дня 10 октября. Температура воздуха повысится до + 14 градусов.