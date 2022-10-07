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Небольшой дождь ожидается в пятницу в Тюмени

7 октября 01:02
Фото: 1Mi
В пятницу синоптики прогнозируют в Тюмени небольшой дождь, сообщает Гисметео.

Температура воздуха днём составит + 12 градусов, скорость южного ветра повысится до 3-6 метров в секунду. Весь день будет пасмурным, выпадет около 0,5 мм осадков. Влажность в Тюмени повысится до 63%.

В субботу похолодает до + 8 градусов, ближе к 14:00 возможен дождь и до 1,5 мм осадков. Скорость ветра снизится до 1-3 метров в секунду, атмосферное давление ниже нормы, влажность около 80%.

В воскресенье потеплеет до + 12 градусов, синоптики ожидают переменную облачность. Скорость ветра повысится до 4-8 метров в секунду, возможны порывы до 11 м/с. Влажность около 74%.

Солнечная погода ожидает жителей Тюмени большую часть дня 10 октября. Температура воздуха повысится до + 14 градусов.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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