На полигоне на Андреевском озере тренируются одновременно 500 мобилизованных

«В связи с событиями, связанными с частичной мобилизацией и по поручению губернатора области было принято решение создать инструкторский отдел. Основная задача — оказание содействия в подготовке мобилизованных, добровольцев, узких специалистов, а также привлечение специалистов ветеранского сообщества, которые имеют опыт боевых действий», прокомментировал руководитель регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николай Савченко.