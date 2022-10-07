На полигоне на Андреевском озере тренируются одновременно 500 мобилизованных

Занятия по отработке боевых навыков, пользованию оружием проводят инструкторы регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания Аванпост совместно с Тюменским высшим военно-инженерным командным училищем имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и ветеранскими сообществами региона.
«В связи с событиями, связанными с частичной мобилизацией и по поручению губернатора области было принято решение создать инструкторский отдел. Основная задача — оказание содействия в подготовке мобилизованных, добровольцев, узких специалистов, а также привлечение специалистов ветеранского сообщества, которые имеют опыт боевых действий», прокомментировал руководитель регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николай Савченко.
Он также добавил, что перед офицерами стоит задача — выявить узких специалистов, которые обладают определенными навыками.
«Не зря говорят, что не боятся только дураки и дети. Но страх нужно переводить в боевой настрой», заявил Николай Савченко.
«Все приходят, добросовестно отрабатывают свои часы, многие советуются с нами», поделился один из инструкторов.
«Настрой боевой. Люди в хорошем состоянии, боевом духе. Подготовка проходит прекрасно, занимаемся, стреляем. Мы должны помогать и быть сплоченными», считает один из мобилизованных Андрей.
Ранее «Наш город» писал о том, как как готовят мобилизованных тюменцев к участию в специальной военной операции.