nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На полигоне на Андреевском озере тренируются одновременно 500 мобилизованных

7 октября 13:11
На военном полигоне у озера Андреевское проходят учения мобилизованных тюменцев. В учениях одновременно принимают участие 500 человек. Там сегодня побывали журналисты «Нашего Города».

Занятия по отработке боевых навыков, пользованию оружием проводят инструкторы регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания Аванпост совместно с Тюменским высшим военно-инженерным командным училищем имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и ветеранскими сообществами региона.

«В связи с событиями, связанными с частичной мобилизацией и по поручению губернатора области было принято решение создать инструкторский отдел. Основная задача — оказание содействия в подготовке мобилизованных, добровольцев, узких специалистов, а также привлечение специалистов ветеранского сообщества, которые имеют опыт боевых действий», прокомментировал руководитель регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Николай Савченко.

Он также добавил, что перед офицерами стоит задача — выявить узких специалистов, которые обладают определенными навыками.

«Не зря говорят, что не боятся только дураки и дети. Но страх нужно переводить в боевой настрой», заявил Николай Савченко.

«Все приходят, добросовестно отрабатывают свои часы, многие советуются с нами», поделился один из инструкторов.

«Настрой боевой. Люди в хорошем состоянии, боевом духе. Подготовка проходит прекрасно, занимаемся, стреляем. Мы должны помогать и быть сплоченными», считает один из мобилизованных Андрей.

Ранее «Наш город» писал о том, как как готовят мобилизованных тюменцев к участию в специальной военной операции.

Материалы по теме
Как изменился рынок туризма после объявления частичной мобилизацииПри частичной мобилизации у тюменцев перестанут работать полисы ОМСЮрист рассказала, с какими заболеваниями не призовут по частичной мобилизации
#Военные учения#Военнослужащие#Военные#Россия#Мобилизация#Тюменская область#Частичная мобилизация#Учения#Тюмень#Мелиса Учунджю#Видео
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25