Мобилизованным не будут компенсировать траты на покупку одежды и лекарств

Информация об этом опубликована на сайте объясняем.рф.
«Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы. Покупка мобилизованными дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов является его личной инициативой. Компенсация этих расходов не предусмотрена», сказано в сообщение.
По данным Минобороны РФ, после призыва всем мобилизованным выдают временную полевую форму, предназначенную для носки в период обучения. Перед началом выполнения задач в зоне СВО военнослужащие получат всесезонный комплект полевого обмундирования.
На сайте также указано, что принудительная покупка мобилизованным чего-либо за свой счет является незаконной. О данных случаях следует сообщать либо командиру части, либо военному комиссару.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы организовали благотворительное общество по пошиву одежды для мобилизованных мужчин. Горожане шьют теплые вещи. В том числе, термобелье, носки и кофты.