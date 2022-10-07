Мобилизованным не будут компенсировать траты на покупку одежды и лекарств

Призванных по мобилизации жителей России обеспечат необходимыми лекарствами и одеждой для прохождения службы. По своему желанию с собой можно взять предметы личной гигиены, термобелье, батарейки и прочее, но расходы на их покупку государство компенсировать не будет.

Сюжет Тюмень