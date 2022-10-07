Куда не полетят отдыхать тюменцы в 2022 году?

«Наш город» побеседовал с директором туристического агентства «FunSun» Натальей Приходько, чтобы выяснить какие туры не популярны у россиян. По словам специалиста, согласно обновленной аналитике у туризма спрос восстанавливается. Безусловно, был период, когда продажи сильно просели. Люди не знали, что будет и куда им можно отправиться.
Наталья говорит, что сейчас наблюдается восстановление темпа и объемов бронирования туров. Наибольшим спросом пользуются путевки на средиземноморское побережье Турции, где до конца этого месяца еще продолжается пляжный сезон и стоит хорошая погода. Также туристов интересуют туры по России. Не остаются без внимания Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Мальдивы, Таиланд и Шри-Ланка.
«Но сейчас Турция пойдет на спад. Перевозки очень много, а сезон уже заканчивается. Особенно набирает обороты Египет», сообщает Наталья.
Вообще, продажи в востребованные и наиболее доступные российским туристам Турция и Египет упали на 80%. Из нашей страны летает немало рейсов, поэтому, когда продажи стали падать, а количество рейсов не уменьшилось, авиакомпании стали снижать цены на путевки.
Согласно информации с официального сайта «Ассоциация туроператоров России», в условиях частичной мобилизации большинство людей, у которых были приобретены пакетные туры, смогли спокойно выехать за рубеж. Отказов в пересечении границы не так много.
Приходько также отметила, что глубина продаж составляет две-три недели. Однако, у туроператоров немало заявок до конца этого года, на новогодние праздники и даже на лето 2023 года.
Стоит сказать, что после объявления частичной мобилизации в стране резко упал спрос на зарубежные туры. Например, уже сейчас путевки из Екатеринбурга в Турцию уже стали дешевле.
Прямой рейс из Тюмени в Стамбул обойдется гражданину в 55 тысяч рублей. Что касается Антальи, то из Екатеринбурга можно улететь за такую же сумму. В связи с большим наплывом европейских туристов, никто не думал, что в октябре цены на отели 5 звезд «все включено» сильно упадут. Но оказалось, что путевки в Турцию из нашей страны можно купить с большими скидками.
Самый дешевый билет из Тюмени в Шарм-эш-Шейх обойдется туристу в 60 тысяч рублей. Специалисты предупреждают, что туры по этим направлениям будут значительно дешевле.
Также тюменцев интересуют путевки на Мальдивские острова. Недельный тур из Москвы обойдется российскому туристу от 92 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Сейчас там отличная погода — +28…+30 градусов.
Туры в ОАЭ также есть из Екатеринбурга и Москвы. Цена на двоих за 4 ночи начинается от 94 тысяч рублей.
Специалисты в сфере туризма настоятельно рекомендуют приобретать страховки от невыезда. Учитывая текущую ситуацию, россиянам, а в особенности мужчинам, необходимо заранее узнать всю необходимую информацию, которая касается разрешения на выезд за рубеж.
Страховка от невыезда позволит получить компенсацию за не состоявшуюся по тем или иным причинам поездку. Сюда не относятся случаи, связанные с частичной мобилизацией.
Однако, после объявления частичной мобилизации россияне экстренно уезжали в Грузию, Казахстан, Узбекистан, Армению, Турцию, используя авиаперелеты. С 21 сентября количество купленных авиабилетов за границу выросло в полтора раза по сравнению с предыдущими двумя неделями.
С весны этого года страны Европейского Союза закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Также не работают Mastercard и Visa, выпущенные в Российской Федерации.
Однако, выезд открыт, шенгенские визы выдают. Попасть в Европу из нашей страны возможно только на самолете с пересадкой в третьей доступной стране. Также возможные варианты — путешествие на автомобиле, на поезде или же на автобусе.
В этом месяце россияне могут оформить обычную шенгенскую туристическую визу. Ее выдают некоторые страны, а именно: Франция, Греция, Венгрия, Испания, Италия, Словения.
Не выдают визы только Чехия, Латвия, Литва, Эстония и Норвегия.