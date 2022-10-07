Куда не полетят отдыхать тюменцы в 2022 году?

Прямой рейс из Тюмени в Стамбул обойдется гражданину в 55 тысяч рублей. Что касается Антальи, то из Екатеринбурга можно улететь за такую же сумму. В связи с большим наплывом европейских туристов, никто не думал, что в октябре цены на отели 5 звезд «все включено» сильно упадут. Но оказалось, что путевки в Турцию из нашей страны можно купить с большими скидками.