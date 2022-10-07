Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена почти в 2,5 раза

Вероятнее всего, причиной роста концентрация PM2.5 стали лесные пожары. По данным регионального департамента лесного комплекса, в настоящее время на территории области действуют три лесных пожара: в Армизонском районе (локализован), Вагайском районе (локализован) и Нижнетавдинском районе.
В целом за минувшие сутки зафиксировано два новых лесных пожара, ликвидировано одно возгорание площадью 3 гектара.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне концентрация вредных веществ в воздухе в Тюмени была превышена в 1,5 раза. Двумя днями ранее этот показатель был в норме, но жители областной столицы жаловались на запах гари. Тогда в департаменте лесного комплекса Тюменской области пояснили, что запах дыма в город принес ветер из районов, где горят леса и из Свердловской области. Там горели, в том числе, торфяники.