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Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена почти в 2,5 раза

7 октября 04:34
Фото: IQAirMap
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в тюменском воздухе превысила норму в 2,4 раза. Индекс качества воздуха составил 51, при норме 50. Такие данные предоставил сервис IQAirMap. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области на данный момент результаты исследования проб воздуха не предоставило.
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Тюмень

Вероятнее всего, причиной роста концентрация PM2.5 стали лесные пожары. По данным регионального департамента лесного комплекса, в настоящее время на территории области действуют три лесных пожара: в Армизонском районе (локализован), Вагайском районе (локализован) и Нижнетавдинском районе.

В целом за минувшие сутки зафиксировано два новых лесных пожара, ликвидировано одно возгорание площадью 3 гектара.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне концентрация вредных веществ в воздухе в Тюмени была превышена в 1,5 раза. Двумя днями ранее этот показатель был в норме, но жители областной столицы жаловались на запах гари. Тогда в департаменте лесного комплекса Тюменской области пояснили, что запах дыма в город принес ветер из районов, где горят леса и из Свердловской области. Там горели, в том числе, торфяники.

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#Новости#Пробы воздуха#Лес#Лесные пожары#Дым#Департамент лесного комплекса#Неприятный запах#Воздух#Тюменская область#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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