Что нам стоит дом построить: тюменцев приглашают на выставку «ЗАГОРОД ЭКСПО-2022»

«Современный формат жизни позволяет людям многих сфер работать удаленно, а значит, привязка к городу и офису стала терять свою актуальность. Жизнь за городом становится все более привлекательной и это уже не желание нескольких сотен людей, а массовый тренд. Уникальность выставки „ЗАГОРОД ЭКСПО“ — это соединение надежности строительных компаний и креативных, современных проектов от архитекторов и дизайнеров»,отметила Ксения Осипова, руководитель дирекции выставки загородной жизни «ЗАГОРОД ЭКСПО-2022».