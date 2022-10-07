Что нам стоит дом построить: тюменцев приглашают на выставку «ЗАГОРОД ЭКСПО-2022»

Посетители выставки смогут познакомиться с лучшими строительными проектами загородной недвижимости Тюмени, архитектурными и дизайнерскими бюро, инженерными компаниями, студиями ремонта, производителями и ритейлерами мебели. Представители банков проведут квалифицированные консультации по ипотеке, расскажут об актуальных ставках на ИЖС.
Также на выставке среди зарегистрированных гостей состоится розыгрыш ценных призов от участников и партнеров проекта. Тюменцы смогут выиграть предметы интерьера, мебели, сантехники, подарочные сертификаты в строительные и садовые магазины.
«Современный формат жизни позволяет людям многих сфер работать удаленно, а значит, привязка к городу и офису стала терять свою актуальность. Жизнь за городом становится все более привлекательной и это уже не желание нескольких сотен людей, а массовый тренд. Уникальность выставки „ЗАГОРОД ЭКСПО“ — это соединение надежности строительных компаний и креативных, современных проектов от архитекторов и дизайнеров»,отметила Ксения Осипова, руководитель дирекции выставки загородной жизни «ЗАГОРОД ЭКСПО-2022».
В течение двух дней на площадке выставки будет работать лекторий, где эксперты и специалисты расскажут о тенденциях и тонкостях обустройства загородных домов, участков, бань.
Встречаемся на выставке:
14 октября (пятница) с 12:00 до 20:00 часов
15 октября (суббота) с 10:00 до 20:00 часов
Тюмень, ул. Народная, 68 ТВЦ «Домэкспо»
Задать вопросы: +7 (34-52) 49-52-39