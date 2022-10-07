Число самозанятых в Тюменской области превысило 65 тысяч

Еще одной мерой поддержки для граждан, которые успешно реализовали свое дело и планируют расширяться, является компенсация затрат на создание дополнительных рабочих место. Сумма составляет 96 тыс. рублей. В прошлом году 20 человек получили дополнительную финансовую помощь. Они создали 39 рабочих мест. В 2022 году департамент планирует направить средства предпринимателям, которые создали 35 рабочих мест.