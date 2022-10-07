Число самозанятых в Тюменской области превысило 65 тысяч

Напомним, самозанятые Тюменской области получат поддержку в объеме 12 млн 797 тыс. рублей. Всего планируется оказать финансовую помощь 126 гражданам. Среди основных условий получения единовременного финансирования - защита бизнес-плана и осуществление предпринимательской деятельности не менее двух лет.
Помимо финансирования, службы и центры занятости населения помогают начать предпринимательскую деятельность: проводят консультации, рассказывают о возможностях открыть собственное дело с учетом специфики экономического положения в тех или иных муниципальных образованиях.
Еще одной мерой поддержки для граждан, которые успешно реализовали свое дело и планируют расширяться, является компенсация затрат на создание дополнительных рабочих место. Сумма составляет 96 тыс. рублей. В прошлом году 20 человек получили дополнительную финансовую помощь. Они создали 39 рабочих мест. В 2022 году департамент планирует направить средства предпринимателям, которые создали 35 рабочих мест.