«Беременна в 16 в кино»: эксклюзивно в Синема парк с 10 октября

Проект «Беременна в 16» бьет все рекорды по просмотрам не только в эфире канала, но и в интернете. Истории юных героинь цепляют настолько, что их уже посмотрело более 145 миллионов человек на YouTube-канале «Ю».Каждый выпуск попадает в топ-10 трендов, а участницы проекта становятся народными героинями.