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«Беременна в 16 в кино»: эксклюзивно в Синема парк с 10 октября

7 октября 07:35
Фото: Синема-Парк
С 10 октября «Синема Парк » и канал «Ю» запускают предпремьерный кинопоказ нового сезона реалити о молодых мамах «Беременна в 16».

Проект «Беременна в 16» бьет все рекорды по просмотрам не только в эфире канала, но и в интернете. Истории юных героинь цепляют настолько, что их уже посмотрело более 145 миллионов человек на YouTube-канале «Ю».Каждый выпуск попадает в топ-10 трендов, а участницы проекта становятся народными героинями.

«Беременна в 16» — российская адаптация нашумевшего реалити о молодых мамах. В каждом эпизоде — искренние истории простых девушек, которым пришлось рано повзрослеть. Как воспримут новость о ребенке родители и будущий отец? Как изменится их жизнь после родов? И как они в столь нежном возрасте будет решать взрослые проблемы?

Канал «Ю» в честь своего 10-летия решил сделать подарок для зрителей и показать в кино четыре серии нового сезона популярного реалити «Беременна в 16» за неделю до премьеры в своем эфире.

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#Новости#Анна Доронина#Общество
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