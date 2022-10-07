Автобус приходится ждать час: тюменцы жалуются на работу общественного транспорта

«Пишут люди, пишут. А им отвечают „отпиской“: ведется контроль и работа с перевозчиками. Кто занимается контролем? Если бы вы его осуществляли, то этого бардака с общественным транспортом не было. Мы много не просим — лишь соблюдать расписание, чтобы людям не приходилось стоять на остановках часами», возмутились тюменцы.