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Автобус приходится ждать час: тюменцы жалуются на работу общественного транспорта

7 октября 05:32
Фото: 1Mi
Жители Тюмени вновь жалуются на работу общественного транспорта. По словам горожан, водители маршуртных такси, в частности 57 д, ездят не по расписанию. При этом, в Гортрансе на данные нарушения внимания даже не обращают.

«Пишут люди, пишут. А им отвечают „отпиской“: ведется контроль и работа с перевозчиками. Кто занимается контролем? Если бы вы его осуществляли, то этого бардака с общественным транспортом не было. Мы много не просим — лишь соблюдать расписание, чтобы людям не приходилось стоять на остановках часами», возмутились тюменцы.

Работу общественного транспорта вызывает у жителей областной столицы нарекания регулярно. Буквально днем ранее горожане жаловались на маршрутные автобусы № 48, № 27 — в ожидании транспорта на остановке тюменцам пришлось провести около часа.

«Сегодня автобус № 27 7:13 не приехал. Звонили в Гортранс, там ответили: „водитель может не заезжать на остановку, если посчитает, что там нет пассажиров“. Получается, что он с конечной остановки не заезжал на нашу улицу, а сразу в город поехал. Он вдруг экстрасенсом стал?»написала тюменка.

В администрации Тюмени на возмущения горожан ответили, что расписание движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок и режим работы автобусов на маршрутах разработаны с учётом сложившегося пассажиропотока по каждому маршруту и направлению.

«Мы направили сообщения специалистам МКУ „Тюменьгортранс“, чтобы в ноябре они изучили пассажиропоток и, если необходимо, то внесли изменения в расписание», подчеркнули чиновники.

#Новости#Расписание#Общественный транспорт#Автобусы#График работы#Маршрутки#Администрация города#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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