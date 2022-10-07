Автобус приходится ждать час: тюменцы жалуются на работу общественного транспорта

«Пишут люди, пишут. А им отвечают „отпиской“: ведется контроль и работа с перевозчиками. Кто занимается контролем? Если бы вы его осуществляли, то этого бардака с общественным транспортом не было. Мы много не просим — лишь соблюдать расписание, чтобы людям не приходилось стоять на остановках часами», возмутились тюменцы.
Работу общественного транспорта вызывает у жителей областной столицы нарекания регулярно. Буквально днем ранее горожане жаловались на маршрутные автобусы № 48, № 27 — в ожидании транспорта на остановке тюменцам пришлось провести около часа.
«Сегодня автобус № 27 7:13 не приехал. Звонили в Гортранс, там ответили: „водитель может не заезжать на остановку, если посчитает, что там нет пассажиров“. Получается, что он с конечной остановки не заезжал на нашу улицу, а сразу в город поехал. Он вдруг экстрасенсом стал?»написала тюменка.
В администрации Тюмени на возмущения горожан ответили, что расписание движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок и режим работы автобусов на маршрутах разработаны с учётом сложившегося пассажиропотока по каждому маршруту и направлению.
«Мы направили сообщения специалистам МКУ „Тюменьгортранс“, чтобы в ноябре они изучили пассажиропоток и, если необходимо, то внесли изменения в расписание», подчеркнули чиновники.