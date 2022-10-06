В Тюменской области растут продажи пива и падает спрос на крепкий алкоголь

При этом продажи пива увеличились на 5%.
Несмотря на снижения спроса на 40%-й алкоголь, выручка от его продажи в магазинах увеличилась на 2% из-за роста цен. К примеру, в марте стоимость одной бутылки составляла 287 рублей, тогда как в сентября уже 307 рублей.
Цены на пивные напитки и пиво осталась практически неизменной — 78,7 рублей за бутылку в марте и 79,3 рубля в сентября. Правда, количество импортного пива на полках тюменских магазинов сократилось на 5% — с 20% в марте до 15% в сентябре.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в августе значительно подорожали сладости, рыба и сливочное масло. В среднем увеличение стоимости на товары составило 7,6% по сравнению с декабрем 2021 года. Самый высокий рост цен зафиксирован на сахар — килограмм этого продукта теперь стоит дороже на 25%.