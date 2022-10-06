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В тюменском селе овчарка искусала 9-летнюю девочку

6 октября 10:58
Фото: 1Mi
Вагайский районный суд взыскал с 67-летнего владельца овчарки 60 000 рублей. Его собака покусала 9-летнюю девочку, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Инцидент произошел 3 апреля вечером.

Собаку помог отогнать служитель местной церкви.

«В селе Черное Вагайского района девочка пришла к дому подружки и стала жертвой сорвавшегося с цепи разъяренного пса (помесь лайки и овчарки), который укусил ее за ногу»сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Пёс днём бегал по улице, но местные жители «примотали» пса к забору. Собаку отдали хозяину, но вечером овчарка снова бегала по улицам.

На суде 67-летний мужчина пояснил, что собака принадлежит не ему, а его дочери.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени родители поругались с собачниками из-за укушенного ребенка.

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