В тюменском селе овчарка искусала 9-летнюю девочку

Собаку помог отогнать служитель местной церкви.
«В селе Черное Вагайского района девочка пришла к дому подружки и стала жертвой сорвавшегося с цепи разъяренного пса (помесь лайки и овчарки), который укусил ее за ногу»сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Пёс днём бегал по улице, но местные жители «примотали» пса к забору. Собаку отдали хозяину, но вечером овчарка снова бегала по улицам.
На суде 67-летний мужчина пояснил, что собака принадлежит не ему, а его дочери.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени родители поругались с собачниками из-за укушенного ребенка.