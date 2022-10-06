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В Тюмени третий день ищут 32-летнюю девушку

6 октября 12:49
Фото: "ЛизаАлерт"
В Тюмени с 3 октября ищут 32-летнюю Ильину Дину Александровну, сообщает ПО «ЛизаАлерт». Девушку последний раз видели в Калининском АО, её розыском занимаются родственники и волонтёры.

На вид около 30 лет, рост 167 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы длинные, русые, глаза голубые.

«Одежда: тёмно-синий пуховик, чёрные в клетку брюки, бирюзовая футболка, вишнёвые полуботинки, серая шапка»сообщают представители ПО «ЛизаАлерт».

Если вы её видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в Тюменской области уже два дня ищут 14-летнего подростка. Его поиском занимаются ишимские региональные следователи МВД и СКР. Организована доследственная проверка.

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