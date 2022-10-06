В Тюмени третий день ищут 32-летнюю девушку

На вид около 30 лет, рост 167 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы длинные, русые, глаза голубые.
«Одежда: тёмно-синий пуховик, чёрные в клетку брюки, бирюзовая футболка, вишнёвые полуботинки, серая шапка»сообщают представители ПО «ЛизаАлерт».
Если вы её видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в Тюменской области уже два дня ищут 14-летнего подростка. Его поиском занимаются ишимские региональные следователи МВД и СКР. Организована доследственная проверка.