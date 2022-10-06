В Тюмени рецидивист проведет 2,5 года в колонии строгого режима за пьяную езду

Уватского водителя осудили по части 2 статьи 264.1 УК РФ, предусматривающую наказание за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения и имеющим судимость по аналогичной статье.
А этого водителя ловили пьяным уже трижды. Причем расследование последнего уголовного дела по соответствующей статье еще не завершилось, а он уже вновь разъезжал по дорогам в состоянии алкогольного опьянения.
Уватский суд, приняв во внимание позицию гособвинителя, решил отправить подсудимого в колонию строгого режима на 2 года и 6 месяцев.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области растут продажи пива и падает спрос на крепкий алкоголь.