В Тюмени рецидивист проведет 2,5 года в колонии строгого режима за пьяную езду

Уватский районный суд сегодня отправил в тюрьму 25-летнего водителя. Мужчина, имея три судимости, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Теперь он 5 лет не сможет управлять автомобилем, а наказание будет отбывать в колонии строгого режима.