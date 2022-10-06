nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени рецидивист проведет 2,5 года в колонии строгого режима за пьяную езду

6 октября 09:57
Фото: 1Mi
Уватский районный суд сегодня отправил в тюрьму 25-летнего водителя. Мужчина, имея три судимости, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Теперь он 5 лет не сможет управлять автомобилем, а наказание будет отбывать в колонии строгого режима.

Уватского водителя осудили по части 2 статьи 264.1 УК РФ, предусматривающую наказание за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения и имеющим судимость по аналогичной статье.

А этого водителя ловили пьяным уже трижды. Причем расследование последнего уголовного дела по соответствующей статье еще не завершилось, а он уже вновь разъезжал по дорогам в состоянии алкогольного опьянения.

Уватский суд, приняв во внимание позицию гособвинителя, решил отправить подсудимого в колонию строгого режима на 2 года и 6 месяцев.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области растут продажи пива и падает спрос на крепкий алкоголь.

Материалы по теме
В Тюмени задержали пьяного водителя, который говорил, что выпил лишь энергетикВ Тюмени ночью поймали пьяного школьника на мотоциклеПьяный 58-летний тюменец не смог довезти дрова на тракторе МТЗ
#Новости#Водительские права#ГИБДД#Инспекторы гибдд#Пьяная езда#Нарушения ПДД#Тюменская область#Рецидивист#Колония строгого режима#Пьянство#Лишение прав#Алена Патрушева#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25