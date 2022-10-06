В Тюмени концентрация вредных веществ в воздухе превысила норму почти в 1,5 раза

Причиной повышения уровня PM2.5 являются лесные пожары. На территории региона за минувшие сутки было зарегистрировано три новых лесных пожара в Вагайском, Тюменском и Уватском районах. На данный момент они локализованы. Работы по их ликвидации продолжаются.
Кроме того, ликвидированы ранее возникшие возгорания в Армизонском и Тобольском районах общей площадью 2,9 гектаров.
На сегодняшний день в регионе установлен третий класс пожарной опасности. По данным метеорологов, 6 и 7 октября ожидается пасмурная погода без осадков. Максимальная температура воздуха в эти дни составит + 10 + 14. В субботу синоптики прогнозируют похолодание до + 7 + 8 и кратковременные дожди.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени на протяжении двух дней жаловались на запах дыма — смог в город принес юго-западный ветер из районов, где действуют лесные пожары и из Свердловской области. В соседнем регионе горело более двух сотен гектаров леса.