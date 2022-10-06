В Тюмени концентрация вредных веществ в воздухе превысила норму почти в 1,5 раза

На сегодняшний день в регионе установлен третий класс пожарной опасности. По данным метеорологов, 6 и 7 октября ожидается пасмурная погода без осадков. Максимальная температура воздуха в эти дни составит + 10 + 14. В субботу синоптики прогнозируют похолодание до + 7 + 8 и кратковременные дожди.