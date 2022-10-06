В Перевалово тюменские дорожники отремонтировали девять улиц

На улицах появились заасфальтированные подъезды к частным домам. Строители уложили водопропускные трубы.
«В с. Перевалово Тюменского района в этом году подрядные организации провели ремонт дорог на девяти улицах. В рамках проекта „Безопасные качественные дороги“ обновлено покрытие на ул. Сиреневой, Сосновой, Рябиновой, Новой, Молодёжной, Береговой, Берёзовой и Зелёной, также отремонтирован пр. Северный», — сообщает ГУС по Тюменской области.
С начала года в Тюменском районе были отремонтированы 108 улиц (55 км дорог). Стоит отметит, что более 83% дорог в тюменской агломерации на данный момент находятся в нормативном состоянии. В результате реализации планов национального проекта этот показатель должен вырасти до 85% к 2024 году.
В Тюмени между домами №№ 68 и 68а по Червишевскому тракту расположено взрослое отделение поликлиники № 5. В глубине небольшого зелёного уголка, который ещё недавно представлял собой хаотично заросшее деревьями место без тропинок и благоустройства. Сейчас золотая осень в обновлённом общественном пространстве выглядит невероятно аккуратной и умиротворённой. На лавочках, которые напоминают линию кардиограммы и расположились по всей длине обустроенных пешеходных дорожек, сидят пациенты поликлиники и те, кто решил отдохнуть по пути.
Между зелёным уголком и остановкой «Магазин «Пышма», за которой он находится, установлены полюбившиеся тюменцам городские качели. Только здесь их боковые опоры выполнены созвучно медицинской стилистике мини-парка: об этом напоминают символы сосуда Гигеи и кривой электрокардиограммы. Яркой достопримечательностью этого уголка стал арт-объект «Ритм» – в виде сердца с линией пульсации. Он органично расположился на входной части зелёного уголка
Напомним, в 2021 году утвержден обновленный паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ранее он назывался «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Документ приведен в соответствие с Указом Президента России от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Национальный проект ориентирован на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Основной целевой показатель проекта — обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85% к 2024 году.
Тюменская область принимает участие в реализации проекта с 2017 года, когда федеральный проект реализовывался лишь в 38 крупнейших агломерациях страны.