В Перевалово тюменские дорожники отремонтировали девять улиц

В Тюмени между домами №№ 68 и 68а по Червишевскому тракту расположено взрослое отделение поликлиники № 5. В глубине небольшого зелёного уголка, который ещё недавно представлял собой хаотично заросшее деревьями место без тропинок и благоустройства. Сейчас золотая осень в обновлённом общественном пространстве выглядит невероятно аккуратной и умиротворённой. На лавочках, которые напоминают линию кардиограммы и расположились по всей длине обустроенных пешеходных дорожек, сидят пациенты поликлиники и те, кто решил отдохнуть по пути.