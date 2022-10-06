Тюменская область вошла в топ-5 российских регионов по развитию социальных НКО

По итогам 2021 года Тюменская область достигла лучших результатов по целому ряду показателей рейтинга, в том числе по такому важному, как доля городов и районов, реализующих муниципальные программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом году Тюменская область на четвертом месте. Первые три заняли Югра, Башкортостан и Ямал, на пятом — Ленинградская область.