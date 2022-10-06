Тюменская область вошла в топ-5 российских регионов по развитию социальных НКО

Рейтинг регионов России по реализации механизмов поддержки СОНКО и социальных предпринимателей Минэкономразвития РФ России формирует с 2018 года. По итогам рейтинга за 2017 год Тюменская область занимала 32-е место, за 2018 год — 20-е, за 2019 год — 10-е место. В 2020 году Тюменская область впервые вошла в пятерку лидеров, заняв четвертое место.
По итогам 2021 года Тюменская область достигла лучших результатов по целому ряду показателей рейтинга, в том числе по такому важному, как доля городов и районов, реализующих муниципальные программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом году Тюменская область на четвертом месте. Первые три заняли Югра, Башкортостан и Ямал, на пятом — Ленинградская область.
«Лидирующих позиций мы достигли благодаря системной работе региональной команды, в которую входят не только органы власти и ресурсные центры поддержки социально ориентированных НКО и социальных предприятий, но и сами общественники и предприниматели. Мы и в дальнейшем готовы поддерживать деловые инициативы тюменцев, направленные на развитие социальной сферы и повышение качества жизни земляков», отметил глава Тюменской области Александр Моор.