Тура продолжает мелеть: уровень воды в реке снизился еще на два сантиметра

Уровень воды в Туре за последнюю неделю снизился на два сантиметра. По данным гидропоста, на 6 октября он составляет — 72 сантиметра над нулем поста. По словам специалистов, на обмеление Туры в этом году повлияли жаркая летняя погода и скудное количество осадков.

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