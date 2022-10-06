nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тура продолжает мелеть: уровень воды в реке снизился еще на два сантиметра

6 октября 04:41
Фото: «НашГород»
Уровень воды в Туре за последнюю неделю снизился на два сантиметра. По данным гидропоста, на 6 октября он составляет — 72 сантиметра над нулем поста. По словам специалистов, на обмеление Туры в этом году повлияли жаркая летняя погода и скудное количество осадков.
Сюжет
Тура

Эксперты отмечают, что поводов для беспокойства нет — река восполнит утраченные запасы самостоятельно.

По данным архива центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 октября самый минимальный уровень воды в реке Тура, — 55 сантиметров, был зарегистрирован в 2021 году, максимальный, 244 сантиметра, в 2015 году.

Абсолютный минимум уровня воды в Туре наблюдался 4 сентября 2022 года. Тогда он опустился до — 79 сантиметров над нулевым постом. Абсолютный максимум, 868 сантиметров, был зафиксирован 12 мая 2016 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале сентября на Туре на мель сел прогулочный теплоход с пассажирами. Для того, чтобы выбраться из «ловушки» всем гостям судна пришлось перейти в центральную его часть. После этого теплоход продолжил движение.

#Новости#Тура#Река#Вода#Дожди#Погода#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25