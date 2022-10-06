Тура продолжает мелеть: уровень воды в реке снизился еще на два сантиметра

Эксперты отмечают, что поводов для беспокойства нет — река восполнит утраченные запасы самостоятельно.
По данным архива центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 октября самый минимальный уровень воды в реке Тура, — 55 сантиметров, был зарегистрирован в 2021 году, максимальный, 244 сантиметра, в 2015 году.
Абсолютный минимум уровня воды в Туре наблюдался 4 сентября 2022 года. Тогда он опустился до — 79 сантиметров над нулевым постом. Абсолютный максимум, 868 сантиметров, был зафиксирован 12 мая 2016 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале сентября на Туре на мель сел прогулочный теплоход с пассажирами. Для того, чтобы выбраться из «ловушки» всем гостям судна пришлось перейти в центральную его часть. После этого теплоход продолжил движение.