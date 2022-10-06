Синяя разметка появилась на тюменских дорогах

Синие прерывистые линии появились в зоне платных парковок на улице Герцена, неподалеку от КТЗ «Золотые ворота Сибири». У водителей необычный цвет разметки вызвал недоумение.
Хотя впервые прерывистые линии синего цвета появились в городе еще в 2020-м году, тогда таким образом была обозначена платная парковка у администрации города.
«Это общемировая практика. Мы переняли опыт европейских государств, зону платной парковки обозначают синей прерывистой линией. Для нас это эксперимент. Хотим узнать, поможет ли этот способ снизить количество штрафов за неоплату парковки», объяснял тогда Евгений Ташланов, заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.
Эксперимент хотели проводить в течение года. В недалеком будущем, все платные парковки города могут быть обозначены именно таким образом.
«Синяя прерывистая линия — граница платного парковочного пространства. В обновленных ГОСТах, кроме знаков, предупреждающих о зоне платной парковки, предусмотрена такая разметка. Кроме того, синим можно обозначать направление движения на перекрестке, но такое у нас в городе еще не практиковалось. Но я думаю, что вскоре платные парковки на всех улицах города, будут так обозначаться», рассказала «Нашему городу» начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.
Отметим, в Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.