Синяя разметка появилась на тюменских дорогах

«Синяя прерывистая линия — граница платного парковочного пространства. В обновленных ГОСТах, кроме знаков, предупреждающих о зоне платной парковки, предусмотрена такая разметка. Кроме того, синим можно обозначать направление движения на перекрестке, но такое у нас в городе еще не практиковалось. Но я думаю, что вскоре платные парковки на всех улицах города, будут так обозначаться», рассказала «Нашему городу» начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.