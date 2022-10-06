«Разговоры „18+“»: как устроен вебкам-бизнес в Тюмени

«Суть работы заключается в общении во время прямого эфира с иностранной аудиторией (страны СНГ и Россия блокируются). Стажировка длится одну неделю (полностью оплачиваемая). Зарплата от 50 тысяч в месяц, какого-то потолка по заработной плате нет. Девочки делают и по 150 тысяч, и больше, все зависит от Вас и Вашего желания). Интересно было бы для начала встретиться и пообщаться на собеседовании?»,напишет вам менеджер.