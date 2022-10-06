«Разговоры „18+“»: как устроен вебкам-бизнес в Тюмени

Ранее девушек приглашали работать в вебкам-бизнес через социальные сети, а «студии», откуда девушки выходят в прямой эфир, располагались чаще всего в обычных квартирах.
Но на этот раз, все куда серьезнее. На сайте hh.ru Татьяна Муравьева, HR-менеджер модельной студии ArtRoyal, предлагает работу «моделью прямого эфира новой социальной сети».
Указанная соцсеть, своим форматом напоминает TikTok и не подразумевает эротического контента.
«Суть работы заключается в общении во время прямого эфира с иностранной аудиторией (страны СНГ и Россия блокируются). Стажировка длится одну неделю (полностью оплачиваемая). Зарплата от 50 тысяч в месяц, какого-то потолка по заработной плате нет. Девочки делают и по 150 тысяч, и больше, все зависит от Вас и Вашего желания). Интересно было бы для начала встретиться и пообщаться на собеседовании?»,напишет вам менеджер.
На собеседование вас пригласят в студию, которая располагается на улице Водников. Но точные координаты назовут лишь тогда, когда вы подойдете к зданию.
Никаких вывесок на крыльце, где располагается студия, ожидаемо, нет. Дверь за вами закрывают на замок.
Говорить кандидату на рабочее место придется первому, но то, что вы скажете, особой роли не играет. Хотя наличие высшего образования, как показывает практика, очень удивляет местных сотрудников.
Менеджер тут же начнет вас расспрашивать, какие смены вы бы хотели взять: утренние, вечерние и ночные. В неделю вам нужно будет в обязательном порядке выйти на работу 5 раз, проведя перед веб-камерой 6 часов.
А суть работы, по словам сотрудницы, «просто общение».
«Вам нужно будет просто разговаривать с людьми, у которых какие-то проблемы или они просто хотят поболтать. Но ваша цель — увести клиента из общей трансляции в приватный чат и удерживать его там как можно дольше, ведь за каждую минуту с вами он будет платить деньги», рассказала менеджер.
Здесь же окажется, что работать вы будете не на базе той социальной сети, о которой говорилось ранее, а на сайте, где крупными буквами написано — лучший вебкам сайт в мире!
Однако менеджер всеми силами старалась избегать слова «вебкам», хотя должностная инструкция полностью тому соответствовала.
«Женственную одежду», в которой вам нужно будет общаться в чате, вам готовы будут предоставить, по большей части — это топы, юбки, корсеты и туфли на высоких каблуках.
«Знание английского приветствуется, но вы можете ему обучиться в ходе работы. Вас будут видеть только иностранцы. Но и вы не должно говорить, что живете в России. Лучше всего сказать, что у вас есть русские корни», рекомендовала девушка.
Вопросов о форме трудового договора девушка избегала, но уже предлагала записаться на пробный день. После фразы «я подумаю», она стала настойчивей и предложила пройти в одну из комнат, где работают местные сотрудницы.
В момент собеседования все они были заняты, так что одной из девочек пришлось выйти, она выскочила босиком, в коротком топе и обтягивающих мини-шортах.
Комната-студия была оборудована так, чтобы зритель был уверен в том, что девушка ведет эфир из своей квартиры. У стола девушки стояли туфли на высоком каблуке, около монитора лежала косметика, а за креслом располагался большой диван.
Также на модель было направлено несколько прожекторов.
«У нас еще кухня есть, ванна и стиральная машина», продолжала рекламировать вакансию менеджер.
На вопросы о том, придется ли выполнять все просьбы тех, кто заберет модель в приватный чат, девушка отвечала уклончиво, мол, вы можете не делать того, чего не хотите, но отказывать лучше мягко, предлагая альтернативу.
Также долго пришлось вытягивать информацию о том, что часть заработка, который поступит на ваш аккаунт, будет забирать сам сервис, а половину из того что останется — студия.
Работая в данной сфере, нельзя раскрывать свое настоящее имя или город, в котором вы живете, менеджер скажут, что это необходимо для вашей безопасности.
Но на деле, сайт, на котором придется работать, заблокирован на территории РФ, а потому к нему вы будете подключаться через VPN.
Менеджер будет утверждать, что о том, где вы работаете и на какую компанию — никто не узнает, ведь сайт лишь для иностранцев.
По факту же, кто угодно сможет зайти на вашу трансляцию, если также воспользуется VPN.
Любая девушка, работающая в сфере вебкам, скажет вам, что рано или поздно, ваши фотографии и видео появятся в интернете. К тому же, высока вероятность того, что вас начнут шантажировать материалами со стримов, вымогая за деньги.
«Это случается с каждой. Ты можешь удалиться из социальных сетей, сменить себе там имя, что угодно сделать, но найдется нехороший человек, который тебя запишет и потом, в лучшем случае — сольет все в общий доступ, в худшем — узнает номера телефонов твоих родственников и отправит все им», рассказывает бывшая вебкам-модель Алина У.
И, выяснилось, что большая часть местный «моделей» зарабатывают около 50 тысяч рублей. Чтобы заработать больше, нужно «выйти на новый уровень».
На другие провокационные вопросы менеджер отвечать не стала, сказала, что все остальное можно будет узнать в пробный день и после подписания договора, в котором, вероятнее всего, будет пункт о неразглашении корпоративной информации.
В России правоохранительные органы регулярно ищут тех, кто занимается вебкам-бизнесом. Ведь, чтобы найти владельца студии, нужно провести серьезное расследование.
В случае с тюменской студией, менеджер сообщила, что ее компания базируется только в Тюмени, однако руководитель живет в другом городе (возможно не в России).
Но и ей, и моделям, работающим на агентство грозит уголовное дело по статье 242 УК РФ — «незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», судебная практика показывает, что в подобных делах, менеджеры и вебкамщицы проходят соучастниками.
Статья 242 гласит:
«Незаконные изготовление и (или) перемещение через Государственную границу Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов — наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок»
Есть. и второй пункт у этой статьи, который касается работы несовершеннолетних:
«Распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних либо вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, — наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет».
Хоть на собеседование и попросили взять паспорт, чтобы подтвердить свой возраст, да и сайт, на котором моделям придется работать имеет дисклеймер «18+», это не гарантирует того, что в студии не работают несовершеннолетние.
«Мне взяли на студию в 16 лет, просто в фотошопе заменили цифру и все. Студия заботиться лишь о своем заработке, а на закон они плевать хотели», рассказывает бывшая вебкам модель Кристина З.