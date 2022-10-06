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Пасмурную погоду и сильный ветер прогнозируют в четверг в Тюмени

6 октября 01:02
Фото: 1Mi
В четверг синоптики прогнозируют в областной столице пасмурную погоду, сообщает Гисметео.

Облачно будет весь день. Столбики термометра не поднимутся выше + 14 градусов, существенных осадков не ожидается. Скорость ветра вечером увеличится до 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 11 м/с.

В пятницу повысится влажность воздуха, к 18:00 она составит 70%. Синоптики не обещают осадков в этот день, температура воздуха составит + 13 градусов. Скорость южного ветра около 2-6 метров в секунду.

Небольшой дождь возможен 8 октября. В этот день в Тюмени будет пасмурно, скорость ветра снизится до 2-3 м/с. Выпадет около 1 мм осадков, влажность повысится до 80%. Температура воздуха снизится до + 10.

Под конец недели Возможно небольшое потепление до + 12, ожидается переменная облачность.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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