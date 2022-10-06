Недоступная среда: в Тюмени кондуктор не пустила инвалида-колясочника в автобус

Информацию об инциденте опубликовали в сообществе ЧС Тюмень.
«Автобус № 15 был не полный, мы бы вошли. Случай не однократный уже — в городе доступная среда работает частично. Стыдно за город с таким отношением. Когда уже решат этот вопрос?» возмутился очевидец.
В комментариях под постом подписчики сообщества отметили, что в областной столице доступная среда для людей с ограниченными возможностями развита крайне плохо. Но вины кондуктора в произошедшем нет — она руководствовалась правилами техники безопасности.
«Мне жаль колясочников, им реально тяжело. Проезды с тротуаров перекрывают машинами, заехать и выехать куда-либо целый квест. Людей с ограниченными возможностями на самом деле очень много, но они вынуждены сидеть дома. А ведь каждый из нас может стать инвалидом и оказаться по ту сторону общества», написал Кирилл И.
В администрации Тюмени отметили, что по данному факту будет проведена проверка. По заверениям чиновников, 10 из 13 автобусов на маршруте № 15 приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров и оснащены специальной площадкой в центральной части.