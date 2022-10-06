Недоступная среда: в Тюмени кондуктор не пустила инвалида-колясочника в автобус

«Мне жаль колясочников, им реально тяжело. Проезды с тротуаров перекрывают машинами, заехать и выехать куда-либо целый квест. Людей с ограниченными возможностями на самом деле очень много, но они вынуждены сидеть дома. А ведь каждый из нас может стать инвалидом и оказаться по ту сторону общества», написал Кирилл И.