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Недоступная среда: в Тюмени кондуктор не пустила инвалида-колясочника в автобус

6 октября 07:19
Фото: 1Mi
В Тюмени кондуктор не пустила инвалида в коляске в автобус. Свой поступок работница общественного транспорта пояснила тем, что в автобусе отсутствует площадка для колясок. Однако, по словам очевидцев, места в общественном транспорте было достаточно для размещения мужчины.
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Тюмень

Информацию об инциденте опубликовали в сообществе ЧС Тюмень.

«Автобус № 15 был не полный, мы бы вошли. Случай не однократный уже — в городе доступная среда работает частично. Стыдно за город с таким отношением. Когда уже решат этот вопрос?» возмутился очевидец.

В комментариях под постом подписчики сообщества отметили, что в областной столице доступная среда для людей с ограниченными возможностями развита крайне плохо. Но вины кондуктора в произошедшем нет — она руководствовалась правилами техники безопасности.

«Мне жаль колясочников, им реально тяжело. Проезды с тротуаров перекрывают машинами, заехать и выехать куда-либо целый квест. Людей с ограниченными возможностями на самом деле очень много, но они вынуждены сидеть дома. А ведь каждый из нас может стать инвалидом и оказаться по ту сторону общества», написал Кирилл И.

В администрации Тюмени отметили, что по данному факту будет проведена проверка. По заверениям чиновников, 10 из 13 автобусов на маршруте № 15 приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров и оснащены специальной площадкой в центральной части.

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#Новости#Чиновники#Общественный транспорт#Автобусы#Доступная среда#Инвалиды#Администрация#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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