На проект капремонта крыльца здания администрации Тюмени потратят 1 миллион рублей

Подрядной организации предстоит разработать проектную документацию на капремонт крыльца и входной группы с обеспечением гидроизоляции и водоотведения. Также при проектировании следует предусмотреть условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работы по корректировке проекта должны быть проведены в течение 52 рабочих дней с момента заключения договора.