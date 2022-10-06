На проект капремонта крыльца здания администрации Тюмени потратят 1 миллион рублей

Согласно данным сайта Госзакупки, заявку на ранее опубликованные торги подала только одна компания ООО «Фабер». На данный момент идет процедура заключения контракта с предприятием. Ранее ООО «Фабер» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика не принимало.
Подрядной организации предстоит разработать проектную документацию на капремонт крыльца и входной группы с обеспечением гидроизоляции и водоотведения. Также при проектировании следует предусмотреть условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работы по корректировке проекта должны быть проведены в течение 52 рабочих дней с момента заключения договора.
ООО «Фабер» работает в Тюменской области с 2020 года. Директором компании является Николай Петреченко. Предприятие специализируется на разработке строительных проектов, автомобильных дорог, жилых и нежилых зданий, инженерных сооружений и т. д. В 2020 году выручка «Фабер» составила 375 тысяч рублей, убыток 371 тысячу рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени планирует потратить порядка двух с половиной миллионов рублей на замену светильников на фасаде здания мэрии. Всего планируется заменить более сотни осветительных приборов.