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На проект капремонта крыльца здания администрации Тюмени потратят 1 миллион рублей

6 октября 06:50
Фото: 1Mi
Более миллиона рублей потратят из городского бюджета на корректировку рабочей и проектной документации на капитальный ремонт крыльца и входной группы здания администрации Тюмени. Подрядная организация, которая этим займется, уже определена.

Согласно данным сайта Госзакупки, заявку на ранее опубликованные торги подала только одна компания ООО «Фабер». На данный момент идет процедура заключения контракта с предприятием. Ранее ООО «Фабер» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика не принимало.

Подрядной организации предстоит разработать проектную документацию на капремонт крыльца и входной группы с обеспечением гидроизоляции и водоотведения. Также при проектировании следует предусмотреть условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работы по корректировке проекта должны быть проведены в течение 52 рабочих дней с момента заключения договора.

ООО «Фабер» работает в Тюменской области с 2020 года. Директором компании является Николай Петреченко. Предприятие специализируется на разработке строительных проектов, автомобильных дорог, жилых и нежилых зданий, инженерных сооружений и т. д. В 2020 году выручка «Фабер» составила 375 тысяч рублей, убыток 371 тысячу рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени планирует потратить порядка двух с половиной миллионов рублей на замену светильников на фасаде здания мэрии. Всего планируется заменить более сотни осветительных приборов.

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