Кто будет платить кредиты резервистов из Тюменской области при мобилизации

Нет отсрочки по кредитным платежам и в списке льгот, положенных участникам спецоперации на Украине. Еще в апреле этого года в Госдуму на рассмотрение был внесен законопроект о списании долгов в рамках поддержки участников специальной военной операции. Поправки так и не были приняты.