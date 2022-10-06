Кто будет платить кредиты резервистов из Тюменской области при мобилизации

Вообще, в законодательстве нашей страны нет норм, предписывающих приостановить выплаты по займам гражданам при мобилизации, поэтому надеяться на отсрочки по уплате кредита и ипотеки не стоит.
Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации обязаны и дальше выплачивать ипотеку и имеющиеся кредиты. Теперь они могут использовать средства, которые будет выплачивать государство.
Он отметил, что новая получка будет высокой, поэтому беспокоиться о нехватке средств не стоит. Андрей Картаполов также подтвердил, что оснований для отсрочки нет, поскольку мобилизованные будут получать повышенную зарплату.
Нет отсрочки по кредитным платежам и в списке льгот, положенных участникам спецоперации на Украине. Еще в апреле этого года в Госдуму на рассмотрение был внесен законопроект о списании долгов в рамках поддержки участников специальной военной операции. Поправки так и не были приняты.
Также было сказано, что призванный на военную службу гражданин может попросить родственников или членов семьи платить кредит или ипотеку в этот период. Если такой возможности нет, то военнослужащий может обратиться в банк и попросить реструктуризацию или кредитные каникулы.
Обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных лиц могут и сами близкие родственники (к ним относятся супруги, родители, дети, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки). Это указано на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.
«Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание. Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении», написано на сайте Центрального банка РФ.
Ипотеку и автокредиты за мобилизованных может оплачивать государство. Об этом законопроекте рассказал депутат Государственной думы Владимир Кошелев.
«Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов», заявил Владимир Кошелев.
Если нововведение одобрят, то до конца частичной мобилизации резервисты будут освобождены от ежемесячных платежей.
Как в стандартных случаях смерти заемщика по ипотечному кредиту, имущество и долги умершего переходят его наследникам в порядке очередности. Первая очередь — это родители, супруга и дети умершего. Если они хотят сохранить недвижимость, им нужно будет принять наследство и продолжать оплачивать кредит.
Если же заемщик состоял в официальном браке, его супруга оформлена как созаемщик, то есть имеет точно такие же права на недвижимость и обязанности по погашению ипотечного кредита. В таком случае кредит придется выплачивать супруге погибшего.
Стоит отметить, что в случае гибели военнослужащего его семья получит 7,4 млн рублей, а этих средств должно хватить на выплату кредитов или ипотеки.
Вопрос, волнующий многих военнослужащих — как платить ипотеку при мобилизации?
Мобилизованный не имеет доступ к интернету и связи, а потому не сможет внести со своего счета платеж по ипотеке. В таком случае необходимо доверить внесение платежей своему близкому или дать соответствующее поручение банку.
При оформлении документов по мобилизации на имя гражданина будет открываться счет, на который государство будет ежемесячно переводить положенные ему выплаты. Также гражданин может написать заявление, согласно которому деньги с этого счета будут в определенной сумме переводиться на другой счет.
Если военнослужащему не к кому обратиться с этой просьбой, то он может обратиться в банк за отсрочкой или наладить внесение платежей по ипотеке с помощью автоплатежей.