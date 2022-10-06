Компанию ПМД из Перми признали должником по 23 искам

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в 2017–2020 годах «Пермский квартал» построил семь домов. Это жилые дома «Выше мира» по адресу улица Власова, 4а, «Дуэт» по улице Энгельса, 27, «Рубин» по улице Тургенева, 33д, «Клевер» по улице Подлесной, 2, «Пионер» по улице Солдатова, 29. Также в перечне две очереди ЖД «Циолковский» по улице Циолковского, 19. По всем этим проектам у застройщика могут быть обязательства перед дольщиками по устранению недостатков строительства в течение пяти лет.