Компанию ПМД из Перми признали должником по 23 искам

По информации от представителей регионального управления Федеральной службы судебных приставов, в отношении ООО «Пермский квартал» открыли 23 исполнительных производства. Об этом пишет properm.ru.
Приставы подтверждают, что компания не отказывается от платежей, но суммы платежей незначительные и на общую ситуацию влияния не оказывают, поскольку одно из производств — с процентами и неустойкой.
По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в 2017–2020 годах «Пермский квартал» построил семь домов. Это жилые дома «Выше мира» по адресу улица Власова, 4а, «Дуэт» по улице Энгельса, 27, «Рубин» по улице Тургенева, 33д, «Клевер» по улице Подлесной, 2, «Пионер» по улице Солдатова, 29. Также в перечне две очереди ЖД «Циолковский» по улице Циолковского, 19. По всем этим проектам у застройщика могут быть обязательства перед дольщиками по устранению недостатков строительства в течение пяти лет.
На сайте компании «ПМД» сказано, что она на рынке с 2007 года и специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости. Сейчас портфель проектов ПМД насчитывает 575 000 кв. м. В стадии активного строительства — 135 000 кв. м.
В то же время по итогам 2021 года во Всероссийском едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ.РФ) ПМД находится в лидерах с максимальным рейтингом надежности — 5 звезд.
По состоянию на 1 июня 2022 года ПМД лидировала в Перми по объему текущего строительства в классах комфорт и бизнес.