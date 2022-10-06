Как изменился рынок туризма после объявления частичной мобилизации

Стоит отметить, что стоимость билетов на самолет в Турцию в начале октября из разных российских городов сравнялась с ценой туров в отелях республики по системе «все включено». Например, авиабилеты из Екатеринбурга в Анталью туда-обратно обойдутся двоим туристам от 140 тысяч рублей. В то же время недельный отдых в пятизвездочном отеле с питанием «ультра все включено» будет стоить примерно 125-140 тысяч рублей.