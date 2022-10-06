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Как изменился рынок туризма после объявления частичной мобилизации

6 октября 02:12
Фото: 1Mi
В связи с объявлением частичной мобилизации ситуация в сфере международного туризма стала еще более напряженной. В противоположность этому, внутренний туризм растет. Тюменцы интересуются турами на Байкал и Камчатку, которые могут обойтись всего в 60-70 тысяч. По-прежнему популярны Сочи, Анапа и Краснодарский край.
Сюжет
Отдых

Россияне жалуются на сильный рост стоимости разных туристических направлений. Особенно это касается Турции, потому что цены на размещение на курортах за год поднялись более чем на 80 процентов.

Только за сентябрь аренда недвижимости в стране повысилась почти на 10 процентов, а если брать период в первые три квартала 2022 года, то рост составил 85 процентов.

Стоит отметить, что стоимость билетов на самолет в Турцию в начале октября из разных российских городов сравнялась с ценой туров в отелях республики по системе «все включено». Например, авиабилеты из Екатеринбурга в Анталью туда-обратно обойдутся двоим туристам от 140 тысяч рублей. В то же время недельный отдых в пятизвездочном отеле с питанием «ультра все включено» будет стоить примерно 125-140 тысяч рублей.

Напряженная обстановка с перевозкой

«Наш город» побеседовал с директором туристического агентства «FunSun» Натальей Приходько. По словам Натальи, по-прежнему напряженная обстановка с самолетами.

«Перевозки не хватает. Это касается даже привычных нам Таиланда и Вьетнама, которые всегда были открыты для перелетов из регионов. Сейчас перелет возможен из Москвы, либо другой страны. Больше вариантов нет», прокомментировала Приходько.

Однако данные направления сложно сравнивать с Турцией, которая в этом году подорожала на 50 процентов.

«Из-за отсутствия перевозки мы не можем рассчитывать на полюбившиеся туристам горящие туры. Путешественники, привыкшие ждать выгодных предложений, в этом году остались разочарованными», высказала мнение директор туристического агентства.

Фото: 1Mi

Наталья отмечает, что глубина продаж оставляет желать лучшего. Горизонт планирования сократился примерно на месяц. Есть выгодные продажи на Новый год, но это единичные случаи. Одно из самых популярных направлений — новогодний тур в ОАЭ.

«Все тюменцы хотят улететь от морозов и сменить обстановку на более комфортную. Однако, „лето“ в этом году стоит дорого. Как я уже сказала, основная причина — отсутствие перевозки», подчеркнула Наталья.

Погода в Дубае на Новый год соответствует летней российской. Средняя температура в декабре составляет +23°C…+26°C, и в январе отметка опускается всего на два деления. Все еще можно купаться в море — вода не прохладнее +23°C.

Как повлияло объявление частичной мобилизации на сферу российского туризма?

В связи с объявлением частичной мобилизации ситуация в сфере туризма стала еще более напряженной. Не совсем ясно как россияне смогут выезжать, особенно это касается мужской части населения. Наталья добавляет, что это достаточно сильно сказывается на спросе туристических предложений.

«По количеству тех, кто может себе позволит дорогой отдых — рынок просел. Но из-за того, что средний чек сильно вырос — многие туристические компании сохранили позиции», сообщила она.

Фото: 1Mi

Что происходит с внутренним туризмом?

По итогам восьми месяцев 2022 года внутренний туризм в РФ превысил результаты аналогичного периода допандемийного 2019 года на 5 процентов и более. Причина проста — российские направления намного дешевле. Например, празднование Нового года на Байкале может обойтись двоим туристам от 60 до 84 тысяч рублей. Недельный тур на Камчатке будет стоит 67 тысяч рублей.

«Топом продаж является Санкт-Петербург. Также к популярным внтуренним направлениям можно отнести Сочи, Анапу, Краснодарский край. Как никогда востребована Абхазия. Также тюменцы интересуются турами на Байкал и на Камчатку», рассказала Наталья.

Фото: 1Mi

Есть ли выгодные экзотические направления туризма в 2022 году?

По словам Натальи, самыми популярными экзотическими направлениями этого года считаются Куба и Мальдивские острова. Также обещают прямые рейсы в Шри-Ланку.

«Этот сегмент остается. По цене — от 150 до 200 тысяч на одного человека. Мальдивы никогда не были дешевыми. Как видим, цена осталась неизменной», считает Приходько.

Самые дешевые туры на Кубу мы нашли от 150-168 тысяч рублей. Отдых в Шри-Ланке обойдется примерно также.

Фото: 1Mi

Дешевые горящие туры в Турцию и Египет

На российский туристический рынок вернулись дешевые горящие путевки. Провести неделю в пятизвездочном отеле Турции или Египта с «все включено» можно за 80–90 тысяч рублей на двоих. Это вдвое дешевле, чем в середине сентября. Есть туры и за 50-60 тысяч рублей.

Разумеется, это связано с частичной мобилизацией. Продажи новых туров сейчас просели на 30%. Люди переживают и пока не стремятся ехать на отдых. Поэтому цены заметно снижаются.

«Сделать какие-либо точные прогнозы о предстоящей ситуации в сфере туризма достаточно сложно», говорит эксперт.

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