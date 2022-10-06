Эксперты ИРИ рассказали о важных событиях в Мурманской области за 20 лет

Журналисты и социологи проводили исследование по поводу того, какие именно эпизоды современной истории максимально сказались на жизни молодежи. Вопросы задавались участникам от 18 до 35 лет по всей России. Они называли 15 событий, которые повлияли на жизнь государства. А также назвали пять событий, которые повлияли на регион, в котором они проживают, пишет vostokmedia.com.
В этот раз в центре внимания оказалась Мурманская область. За последние два десятка лет здесь многое изменилось в лучшую сторону.
Так, в городе Коле открылся спорткомплекс с бассейном «Гольфстрим». При его возведении учитывали климат Крайнего Севера и применяли специальные панели с изоляционным материалом, установили автономную систему отопления здания и подогрева воды. Благодаря этому бассейном можно пользоваться круглый год.
В прошлом году в регионе был открыт первый крытый каток с искусственным льдом «Метеор». На катке могут находиться одновременно 100 человек, а на трибунах — до 200 зрителей. На льду постоянно проводят тренировки ученики спортшкол. Название для комплекса придумали местные жители.
В Мурманске установили памятник коту Семену, который стал символом преданности домашних животных своим хозяевам. Поводом для возведения этой скульптуры стала реальная история. Местный кот преодолел две тысячи километров, возвращаясь из Москвы домой, где его потеряла семья. Его путь продлился шесть лет. Скульптура построена на средства мурманчан ко Дню города в 2013 году.
В Мурманске находится самый длинный автомобильный мост за Полярным кругом — Кольский мост. Его длина составляет 2,5 километра. Он соединяет город с западными районами области. Строительство моста проходило в экстремальных условиях. Сваи забивали на глубину 70 метров. Кроме того, задачу усложняла полярная ночь. Однако в 2005 году мост был сдан в эксплуатацию.
В честь 105-летия города в Мурманске открыли парк «Кольский» площадью в 12 тысяч квадратных метров. Его построили по инициативе местных жителей на месте площадки в центре Первомайского округа. Здесь есть пешеходные дорожки, качели, игровые зоны, памп-трек, беседки с подсветкой, скамейки с USB-зарядками и подогревом, инсталляции и многое другое.