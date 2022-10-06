Эксперты ИРИ рассказали о важных событиях в Мурманской области за 20 лет

Журналисты и социологи проводили исследование по поводу того, какие именно эпизоды современной истории максимально сказались на жизни молодежи. Вопросы задавались участникам от 18 до 35 лет по всей России. Они называли 15 событий, которые повлияли на жизнь государства. А также назвали пять событий, которые повлияли на регион, в котором они проживают, пишет vostokmedia.com.