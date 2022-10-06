Эксперты ИРИ рассказали о важнейших достижениях Москвы за последние 20 лет

За последние 20 лет в столице РФ произошел спортивный бум. В мегаполисе реконструировали и построили очень много различных спортивных объектов. В преддверии проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году были проведены ремонтные работы в «Лужниках» и построили стадион «Спартак». Также в Москве есть крупные стадионы и ледовые дворцы мирового уровня: «Открытие Банк Арена», «ЦСКА Арена», также известная под названием «Парк легенд».