Эксперты ИРИ рассказали о важнейших достижениях Москвы за последние 20 лет

В фокусе внимания авторов проекта «20 главных событий России за 20 лет» сегодня — современный мегаполис с наивысшей численностью населения в стране. Речь пойдет о Москве, пишет tagilcity.ru.
20 лет тому назад в центре российской столицы торжественно открылось первое здание бизнес-центра «Москва-Сити». Общая площадь этого объекта достигла 100 гектаров, и он стал местом деловой активности для нескольких десятков тысяч граждан.
2012 год ознаменовался для Москвы увеличением ее территории почти в два с половиной раза. Достижение обеспечила реализация масштабного проекта, получившего название «Новая Москва». К центру России присоединили 148 тысяч гектаров земли в юго-западной части от МКАД. На сегодняшний день Москва занимает шестое место в рейтинге крупнейших городов планеты. Кроме того, столица РФ является наибольшим по общей площади мегаполисом Европы.
В 2017 году в столице России открыли парк «Зарядье», и он быстро стал центром трендов в сфере досуга и отдыха. Спустя год новый парк получил приз престижной международной премии MIPIM Awards в Каннах.
Значительно расширился за минувшие 20 лет столичный метрополитен: количество станций выросло с 182 до 241. Устаревшие вагоны заменили в Москве ультрасовременными поездами, в которых установлены кондиционеры, есть бесплатный интернет и даже порты для зарядки мобильных устройств.
Передвижение людей по городу существенно ускорилось, когда появилось Московское центральное кольцо, объединенное в единую сеть с метро. Кроме этого, была введена карта «Тройка» для оплаты наземного и подземного общественного транспорта, что позволило москвичам значительно экономить время и деньги.
За последние 20 лет в столице РФ произошел спортивный бум. В мегаполисе реконструировали и построили очень много различных спортивных объектов. В преддверии проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году были проведены ремонтные работы в «Лужниках» и построили стадион «Спартак». Также в Москве есть крупные стадионы и ледовые дворцы мирового уровня: «Открытие Банк Арена», «ЦСКА Арена», также известная под названием «Парк легенд».
С 2011 года в эксплуатацию ввели свыше 150 крупных спортивных объектов. В общей сложности в столице работают примерно 14 тысяч ФОКов, арен, фитнес-центров и других объектов. По количеству футбольных стадионов Москва занимает сегодня первое место в мире, резюмировали авторы национального проекта.