Эксперты ИРИ перечислили важнейшие достижения Подмосковья за последние 20 лет

В конце 2020-го в Подмосковье завершили реализацию крупнейшего экологического проекта. В итоге на территории субъекта закрыли 39 полигонов для твердых бытовых отходов, которые полностью исчерпали свои ресурсы. Полигоны подлежат теперь рекультивации, а мусор направляют предприятиям, специализирующимся на сортировке. За последние несколько лет в Московской области построили девять комплексов по переработке отходов, но преимущественно их утилизируют.