Эксперты ИРИ перечислили важнейшие достижения Подмосковья за последние 20 лет

В центре внимания авторов проекта «20 главных событий России за 20 лет» сегодня — Московская область, где сосредоточены русская история и культура, пишет tagilcity.ru.
Недалеко от города Кубинка на территории Одинцовского района заложили в 2014 году военно-патриотический парк «Патриот», общая площадь которого достигла пяти тысяч гектаров. На территории объекта находятся: многофункциональный огневой центр, музеи военной техники и авиации, историко-мемориальный комплекс «Партизанская деревня», а также Конгрессно-выставочный центр Вооруженных сил. На базе последнего в 2015 году впервые провели военно-технический форум «Армия» международного уровня.
В результате успешной реализации другого крупного проекта в Подмосковье появилась Центральная кольцевая автодорога, соединившая регион с Новой Москвой. Общая протяженность трассы превысила 336 км, а на ее платных участках разрешено двигаться со скоростью до 110 км/ч. Кольцевая дорога пересекает в общей сложности 13 автотрасс федерального значения, и благодаря этому существенно разгрузили МКАД.
В конце 2020-го в Подмосковье завершили реализацию крупнейшего экологического проекта. В итоге на территории субъекта закрыли 39 полигонов для твердых бытовых отходов, которые полностью исчерпали свои ресурсы. Полигоны подлежат теперь рекультивации, а мусор направляют предприятиям, специализирующимся на сортировке. За последние несколько лет в Московской области построили девять комплексов по переработке отходов, но преимущественно их утилизируют.
Правительство Подмосковья успешно решило также актуальную проблему нехватки мест в детских дошкольных учреждениях. В течение минувших нескольких лет на территории области построили 137 детских садов и 112 школ, резюмировали авторы проекта «20 главных событий России за 20 лет».