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Частично мобилизованные бизнесмены могут вернулся из армии с долгами

6 октября 12:16
Фото: 1Mi
Министерство обороны РФ сообщило, что 200 тысяч человек были призваны в армию с 21 сентября. По данным «Новых Известий», в ходе частичной мобилизации на сборы попали предприниматели и бизнесмены. У многих из них есть свой небольшой бизнес, они платят аренду офисов и кредиты.

В крупных компаниях мужчины могут рассчитывать на бронь. При этом они должны поддерживать критически важную инфраструктуру. При частичной мобилизации обычный сотрудник может вернуться на прежнее место работы в течение 3 месяцев.

Между тем, на 10 сентября по всей стране числилось 5,5 млн малых компаний. В них работают 7,3 млн человек. Зачастую весь бизнес состоит из одного предпринимателя. Число самозанятых в РФ около 5 млн.

Фактически 10 млн россиян полагаются на себя. Призыв предпринимателей на службу грозит остановкой их бизнеса. При возвращении им придётся многое начинать с чистого листа.

«Сначала представим, что будет, если мобилизуют типичного «ИПэшника» с одним-двумя сотрудниками на упрощённой системе налогообложения со ставкой 6% от выручки или учредителя аналогичного ООО. Сейчас это конец бизнеса, ведь военнослужащий по закону не может быть предпринимателем. Но даже если на этот факт закрыть глаза, остаётся масса проблем»сообщают источники «Новых Известий».

В фирме остаются сотрудники, им нужно платить зарплату и контролировать работу организации. Обязательства перед поставщиками тоже нарушатся, фирма не сможет своевременно заплатить налоги.

У индивидуального предпринимателя на УСН есть обязательство платить страховые взносы за себя, которые никак не зависят от выручки. Это 10802,75 рублей в квартал. В конце концов на юрлицо может быть оформлен кредит, но на компании кредитные каникулы не распространяются. И по субсидарной ответственности в случае банкротства могут привлечь учредителя.

Предпринимателей не освобождают от платежей, а дают лишь отсрочку. Что получит предприниматель по возвращению домой? Лишь огромную задолженность по налогам, страховым взносам и кредитам. И, возможно, уголовную ответственность за невыплату зарплат. Не самая приятная перспектива.

Не удивительно, если в ближайшее время будет волна закрытия ИП и юридических лиц с уходом предпринимателей в число самозанятых, ведь у них всё намного проще: получил выручку – заплатил с неё 4% или 6%. Нет выручки – ничего не платишь. И никаких дополнительных обязательств. Для государства это означает сокращение налоговых поступлений с налога на прибыль (ставки ниже) и потеря части поступлений налога на прибыль и страховых взносов: сотрудники просто перейдут в теневой сектор.

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