Частично мобилизованные бизнесмены могут вернулся из армии с долгами

Не удивительно, если в ближайшее время будет волна закрытия ИП и юридических лиц с уходом предпринимателей в число самозанятых, ведь у них всё намного проще: получил выручку – заплатил с неё 4% или 6%. Нет выручки – ничего не платишь. И никаких дополнительных обязательств. Для государства это означает сокращение налоговых поступлений с налога на прибыль (ставки ниже) и потеря части поступлений налога на прибыль и страховых взносов: сотрудники просто перейдут в теневой сектор.