Без украшений и фейерверка: в Тобольске собираются урезать траты на Новый год

«Новую иллюминацию на городские улицы покупать не будем, у нас в хорошем состоянии все существующие украшения. Изменим подход к конкурсу на лучшее оформление. Призовой фонд останется только для наших активных граждан, которые своими силами ежегодно украшают дома, подъезды и дворы», отметил Максим Афанасьев.