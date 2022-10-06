Без украшений и фейерверка: в Тобольске собираются урезать траты на Новый год

По словам Максима Афанасьева, принято решение отказаться в этом году от покупки новой иллюминации для улиц и традиционных фейерверков. А вместо концертов для почетных заслуженных граждан провести благотворительные утренники, спектакли и концерты для детей военнослужащих.
«Новую иллюминацию на городские улицы покупать не будем, у нас в хорошем состоянии все существующие украшения. Изменим подход к конкурсу на лучшее оформление. Призовой фонд останется только для наших активных граждан, которые своими силами ежегодно украшают дома, подъезды и дворы», отметил Максим Афанасьев.
По словам главы администрации Тобольска, неизменными останутся в этом году зимние ледовые корты для массового катания, состязаний, в том числе семейный конкурс по строительству снежных фигур.
Тоболяки решение главы администрации города поддержали. А вот тюменцы к данной новости отнеслись с негативом. Жители областной столицы возмутила экономия на проведении праздника для детей.
«Я в шоке. На детях решили сократить. На зарплатах своих сократите, перестаньте по карманам тырить и всем все хватит», отметили горожане.
Также жители Тюмени предположили, что «сокращение расходов» — это всего лишь новый способ набивания карманов для чиновников через отговорку «в помощь мобилизованным».
Ранее «Наш Город» писал, что Тобольская межрайонная прокуратура выявила нерациональное использование денежных средств из бюджета, затраченных на благоустройство Базарной площади и улицы Мира. Главе администрации Тобольска Максиму Афанасьеву было вынесено представление.