Ямал продолжает помогать Волновахскому району ДНР

Двустороннее соглашение о сотрудничестве и оказании взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР глава ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал в июне. За три месяца общежитие стало уже третьим важным для города зданием, участие в восстановлении которых принимали ямальцы. В общей сложности северный регион взял обязательство по 13 социальным объектам, а еще на 22 таких объектах по всему району проводится ремонт и подготовка к зиме.