Ямал продолжает помогать Волновахскому району ДНР

Накануне, 4 октября, состоялось торжественное открытие пункта длительного пребывания людей, которые на зиму остаются без жилья. Капитальный ремонт общежития выполнила ямальская компания «Горстрой».
Глава администрации Волновахского района Константин Зинченко поблагодарил губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Благодарность он также выразил подрядной организации, которая провела ремонт в кратчайшие сроки, и всем жителям Ямала.
В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа отметили, что здание общежития железнодорожника, разрушенное украинскими войсками, было построено еще в 1934 году. После восстановления в нем будут проживать врачи и работники узкопрофильных направлений.
Помимо ремонта, общежитие будет оборудовано необходимой сантехникой и бытовой техникой. В здании предусмотрена современная мебель, кондиционеры, в комнатах есть постельное белье. Также впервые с 1967 года было проведено благоустройство территории.
Двустороннее соглашение о сотрудничестве и оказании взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР глава ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал в июне. За три месяца общежитие стало уже третьим важным для города зданием, участие в восстановлении которых принимали ямальцы. В общей сложности северный регион взял обязательство по 13 социальным объектам, а еще на 22 таких объектах по всему району проводится ремонт и подготовка к зиме.