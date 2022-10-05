VK поможет пользователям поздравить педагогов с их праздником

VK подготовил активности ко дню учителя, которые позволят школьникам и выпускникам по-особенному поздравить своих педагогов и вспомнить самые яркие моменты школьный поры.
В социальной сети Одноклассники можно присоединиться к флешмобу в рамках акции «Бесценный урок» и опубликовать посты о своих любимых учителях. А в сам праздник 5 октября активности переместятся из онлайн-среды в офлайн: на площадке РТУ МИРЭА школьники развернут полотно в знак признательности своим педагогам.
В социальной сети ВКонтакте можно попробовать маску-викторину, которая поможет вспомнить яркие моменты из школьной жизни. Еще одним сюрпризом для пользователей станет тематический стикерпак, а учителей будет ждать подарок от VK Музыки — тематический плейлист «День учителя». VK Звонки добавили специальный «школьный» тематический фон. Теперь для пользователей атмосфера школьного класса сохранится и во время занятий на удаленке.
С 5 по 12 октября в VK Клипах пройдет проект «Начинаем урок». Учителя-блогеры будут публиковать интересные образовательные ролики, популярные инфлюенсеры расскажут в своих видео, чему их научили педагоги, и поделятся полезными лайфхаками. Клипы можно будет найти в подборке «Новая школа».
Также в честь праздника VK Клипы предложат погрузиться в жизнь учителя и с 4 по 6 октября покажут сериал «Учитель года» о работе в школе. Короткие серии, снятые в псевдодокументальном жанре, позволят узнать, каково это - быть учителем, с чем наши педагоги сталкиваются каждый день в работе и за что они ее так любят.
К поздравлению присоединяется и образовательная платформа «Сферум». Команда подготовила полезные цифровые подарки, которые помогут учителям найти новый творческий подход в работе. Школьники страны вместе с командами Министерства просвещения и «Сферума» создали видеопоздравление, в котором ученики регионов страны делятся своими успехами. «Сферум» приглашает всех вслед за героями видео делиться словами благодарности педагогам через учебный профиль в VK Мессенджере.
Также ученики смогут через VK Мессенджер отправить учителям тематические поздравительные стикеры с хэштегом #СпасибоУчитель, разработанные совместно с Советом учителей-блогеров при Общественном совете при Минпросвещения России.
О VK
VK — крупнейшая российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются больше 90% аудитории рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.