VK поможет пользователям поздравить педагогов с их праздником

Также в честь праздника VK Клипы предложат погрузиться в жизнь учителя и с 4 по 6 октября покажут сериал «Учитель года» о работе в школе. Короткие серии, снятые в псевдодокументальном жанре, позволят узнать, каково это - быть учителем, с чем наши педагоги сталкиваются каждый день в работе и за что они ее так любят.