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Валерий Лимаренко: Волонтёрское движение в области — одно из самых мощных в ДФО

5 октября 12:45
Движение добровольных помощников в Сахалинской области за три последних года стало одним из самых мощных на Дальнем Востоке.

На сегодня число добровольных помощников на Сахалине и Курилах насчитывается порядка 27 тысяч человек. В активе движения — победы в 2019 и 2022 года во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». Результат этих достижений — поступление в область финансирования из федерального бюджета, призванного поддержать добровольческое движение: 6,211 млн рублей в 2020 году, и 6, 261 млн рублей — в текущем.

Волонтёрское движение на островной территории постоянно развивается, совершенствуется его организация. Так, по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко принята региональная программа, которая улучшит координацию работы в сфере добровольчества, что позволит эффективнее проводить работу по привлечению волонтёров, сообщает портал Sakh.online.

«Сахалинские волонтёры всегда активно приходят на помощь во всех сферах общественной жизни — в медицине и образовании, культуре и спорте, экологии и ЖКХ. Например, волонтёры проекта „Забота. Защита. Уважение“ стали настоящими помощниками власти в популяризации мер поддержки среди жителей нашего региона», — подчёркивает Валерий Лимаренко.

Среди добровольных помощников много молодёжи — средний возраст волонтёров не превышает 30 лет. Но в движении принимают участие и те, кому за 55. Возраст не стал помехой для тех, кто отдаёт безвозмездно свои силы и время на совершение добрых дел.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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