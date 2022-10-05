Валерий Лимаренко: Мы опережаем все регионы ДФО по расселению аварийного жилья

Программа ликвидации аварийного жилья продвигается в Сахалинской области ударными темпами. На эти цели территории направили 2,2 млрд рублей из федерального бюджета.
Островной регион стал единственным в стране, получивший финансовую поддержку на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, признанным таковым после 2017 года.
Напомним, в области действует региональная программа по переселению граждан из бараков и домов, уже не подлежащих ремонту, рассчитанная на 2021-2026 годы. За пять лет планируется расселить 641 тыс. кв. метров аварийного жилья, новые благоустроенные квартиры получат свыше 28 тыс. жителей Сахалина и Курил. При этом практически на треть программа выполнена. В 2021 году переселено почти 4 тыс., в этом году в рамках программы запланировано расселить около 6 тыс.
По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, именно успешное выполнение программы дало основание на получение господдержки.
- По расселению аварийного жилья мы опережаем другие регионы не только Дальнего Востока, - приводит слова Валерия Лимаренко портал Sakh.online. - Важно удерживать такой темп и дальше. Тогда мы сможем расселить признанный объём «аварийки» в ближайшие годы. И федеральное финансирование является большим подспорьем в решении этой проблемы.