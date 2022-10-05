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В тюменских школах треть учителей являются молодыми специалистами

5 октября 11:54
Фото: 1Mi
По данным информцентра правительства Тюменской области, в регионе проживает 69 Заслуженных учителей РФ. Всего в местных школах трудятся 11 000 педагогов. Около трети из них – молодые специалисты.

В этом году финал конкурса «Флагманы образования. Школа» представляли учебные заведения №37, №15 и гимназия №16.

«В 2021-2022 учебном году значимым событием стала победа Екатерины Костылевой в конкурсе «Учитель года России-2021», благодаря которой финал конкурса в 2022 году прошел в Тюмени»сообщает информцентр правительства Тюменской области.

В середине сентября «Наш город» сообщал, что школы областной столицы ищут педагогов. Всего было размещено 20 вакансий, им предлагают зарплату от 25 000 рублей.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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