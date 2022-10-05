В Тюмени водитель маршрутки хотел высадить школьника из-за нехватки денег на проезд

О данном случае сообщила в сообществе ЧС Тюмень местная жительница.
«Вчера ехала в маршрутке № 77. На остановке зашли школьники 4-5 класс. У одного мальчиков на карте не хватило средств, он ехал со школы домой. Водитель ему сказал выходить из маршрутки. Конечно, я оплатила проезд мальчику, на мой вопрос водителю: «как он должен был домой пешком идти?» Он ответил, что ему «без разницы», рассказала тюменка.
В комментариях под постом подписчики группы отметили, что в том, что у ребенка на транспортной карте нет денег виноваты родители.
«Почему родители не беспокоятся о том, как их дети без денег будут добираться домой?» отметила Алена В.
Между тем в России еще в феврале 2021 года был принял закон, согласно которому запрещается высадка детей до 16 лет из общественного транспорта, у которых нет проездного или денег на билет, в случае, если они едут без сопровождения.