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В Тюмени водитель маршрутки хотел высадить школьника из-за нехватки денег на проезд

5 октября 05:30
Фото: 1Mi
В Тюмени водитель маршрутного такси не захотел везти школьника, у которого не хватило денежных средств на транспортной карте. Мужчина попытался высадить ребенка из автобуса, но благодаря неравнодушным пассажирам, заплатившим за проезд мальчика, школьник доехал до дома.
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Тюмень

О данном случае сообщила в сообществе ЧС Тюмень местная жительница.

«Вчера ехала в маршрутке № 77. На остановке зашли школьники 4-5 класс. У одного мальчиков на карте не хватило средств, он ехал со школы домой. Водитель ему сказал выходить из маршрутки. Конечно, я оплатила проезд мальчику, на мой вопрос водителю: «как он должен был домой пешком идти?» Он ответил, что ему «без разницы», рассказала тюменка.

В комментариях под постом подписчики группы отметили, что в том, что у ребенка на транспортной карте нет денег виноваты родители.

«Почему родители не беспокоятся о том, как их дети без денег будут добираться домой?» отметила Алена В.

Между тем в России еще в феврале 2021 года был принял закон, согласно которому запрещается высадка детей до 16 лет из общественного транспорта, у которых нет проездного или денег на билет, в случае, если они едут без сопровождения.

#Новости#Общественный транспорт#Маршрутное такси#Закон#Школьники#Маршрутки#Проезд#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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