В Тюмени водитель маршрутки хотел высадить школьника из-за нехватки денег на проезд

«Вчера ехала в маршрутке № 77. На остановке зашли школьники 4-5 класс. У одного мальчиков на карте не хватило средств, он ехал со школы домой. Водитель ему сказал выходить из маршрутки. Конечно, я оплатила проезд мальчику, на мой вопрос водителю: «как он должен был домой пешком идти?» Он ответил, что ему «без разницы», рассказала тюменка.