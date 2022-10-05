В Тюмени водитель Lada 140 раз за полтора месяца нарушил ПДД

Ранее «Наш Город» писал, что за минувшие выходные дни на тюменских дорогах поймали более шести десятков водителей в состоянии алкогольного опьянения. Одного из нетрезвых автовладельцев задержали в селе Исетское. Мужчина возвращался домой от друзей, но перепутал дорогу и случайно уехал из Тюмени в село.