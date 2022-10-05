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В Тюмени водитель Lada 140 раз за полтора месяца нарушил ПДД

5 октября 09:30
Фото: ГИБДД по Тюменской области
В Тюмени задержали водителя ВАЗ-21101, лишенного прав и умудрившегося за полтора месяца 140 раз нарушить правила дорожного движения. 26-летний тюменец более сотни раз превысил разрешенную скорость движения на дороге и более двадцати раз проехал по автобусной полосе.
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Тюмень

Общий размер суммы накопившихся штрафов составил пятьдесят тысяч рублей. Молодого человека привлекли к административной ответственности, а автомобиль эвакуировали на спецстоянку, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что за минувшие выходные дни на тюменских дорогах поймали более шести десятков водителей в состоянии алкогольного опьянения. Одного из нетрезвых автовладельцев задержали в селе Исетское. Мужчина возвращался домой от друзей, но перепутал дорогу и случайно уехал из Тюмени в село.

#Новости#Лишение прав#ПДД#ГИБДД#Нарушения ПДД#Водители#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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