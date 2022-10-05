В Тобольске водитель Opel получил травму шеи после аварии с автобусом

В пресс-службе ГИБДД сообщили «Нашему городу», что в момент аварии в автобусе не было пассажиров. Легковой автомобиль получил серьёзные повреждения передней части кузова.
«Пострадал один человек. У водителя Opel травма шеи»отметили представители ГИБДД.
Местные жители отмечают, что из-за дорожного происшествия движение на улице встало. Машины перекрыли две полосы на дороге, обстоятельства аварии выясняются.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в областной столице задержали водителя ВАЗ-21101. 26-летний тюменец 140 раз нарушил ПДД.