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В Тобольске водитель Opel получил травму шеи после аварии с автобусом

5 октября 12:33
Фото: 1Mi
В Тобольске 5 октября около 14:00 произошло ДТП с участием автомобиля Opel и автобуса, сообщают подписчики паблика «Типичный Тобольск». Инцидент зарегистрирован на улице Слесарная, 11.

В пресс-службе ГИБДД сообщили «Нашему городу», что в момент аварии в автобусе не было пассажиров. Легковой автомобиль получил серьёзные повреждения передней части кузова.

«Пострадал один человек. У водителя Opel травма шеи»отметили представители ГИБДД.

Местные жители отмечают, что из-за дорожного происшествия движение на улице встало. Машины перекрыли две полосы на дороге, обстоятельства аварии выясняются.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в областной столице задержали водителя ВАЗ-21101. 26-летний тюменец 140 раз нарушил ПДД.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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