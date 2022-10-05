В проект «20 главных событий России за 20 лет» вошла Магаданская область

Журналисты и социологи выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего повлияли на жизнь молодого поколения. В исследовании принимают участие респонденты от 18 до 35 лет со всех уголков страны. Они называют 15 событий, которые повлияли на всю страну, и 5 — на их регион, сообщает vostokmedia.com.