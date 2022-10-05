В проект «20 главных событий России за 20 лет» вошла Магаданская область

Журналисты и социологи выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего повлияли на жизнь молодого поколения. В исследовании принимают участие респонденты от 18 до 35 лет со всех уголков страны. Они называют 15 событий, которые повлияли на всю страну, и 5 — на их регион, сообщает vostokmedia.com.
На этот раз в центр внимания попала Магаданская область. Этот край интересен своей насыщенной историей и суровой природой. Его малонаселенность и живописные берега Охотского моря привлекают туристов. Здесь за последние 20 лет многое поменялось к лучшему.
Так, в 2020 году аэропорт Магадана передали из федеральной собственности региону. На 2024 год запланировано строительство пассажирского терминала с расчетом на пассажиропоток более одного миллиона человек в год. Возле аэровокзала построят парковку на 300 машиномест.
Кроме того, магаданские семьи имеют возможность взять льготную ипотеку на приобретение жилой недвижимости по ставке 1-2% годовых. Данными условиями уже воспользовались 800 местных жителей. Такая льготная ипотека распространяется на участников программы «Дальневосточный гектар». С 2017 года порядка двух тысяч местных жителей смогли купить жилье.
Также в 2020 году в Магадане в рамках национального проекта «Образование» был открыт детский технопарк «Кванториум». Это образовательный центр для обучения учащихся по техническим и естественно-научным направлениям. Здесь постоянно обучаются свыше 800 школьников, а около трех тысяч колымчан становятся участниками разных мероприятий.
Все больше развивается туристический потенциал Магаданской области. Самым привлекательным объектом является достраиваемый санаторно-курортный комплекс «Талая» на острове Завьялова. Он единственный за полярным кругом. Здания обновлены, на данный момент достраивается бассейн, имеются грязевая и водная лечебницы. Количество мест в санатории повысится до 500. Дата открытия комплекса запланирована на второе полугодие текущего года.
В Магадане в честь 90-летия открылся живописный парк «Маяк». Здесь есть детские и спортивные площадки, зоны для катания на скейтах и роликах, прогулочная зона, разнообразные арт-объекты, дендропарк, а также амфитеатр.