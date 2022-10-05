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В Исетском районе после капремонта открыли школу

5 октября 13:23
Фото: Департамент образования и науки Тюменской области
Сегодня, 5 октября, в селе Рассвет Исетского района после комплексного капремонта открылась школа. За сезон строители успели обновить здание, благоустроить территории, спортплощадки. Школа укомплектована новой мебелью и оборудованием, на входе установлены современные системы безопасности, сообщает депобор региона.

Проект реализован в рамках региональной программы «Модернизация школьных систем образования» с привлечением средств федерального, регионального и муниципального бюджетов по поручению Президента Российской Федерации.Напомним, что в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» в регионе выполняется комплексный ремонт 5-ти школ.

На сегодняшний день уже открыто две школы: помимо Рассветовской школы 1 сентября в с. Омутинское после капитального ремонта открыта Омутинская школа № 1. Завершается ремонт в Малышенской школе Голышмановского городского округа. Ведутся масштабные работы в Дубровинской школе Ярковского района и школе № 62 города Тюмени.

Отметим, что Тюменская область в 2022 году на строительство и реконструкцию зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования выделила из регионального бюджета свыше 7,8 миллиарда рублей. На эти средства построены и реконструированы четыре детских сада на 1 тысячу 238 мест, три школы на 1 тысячу 521 место, а также три учреждения дополнительного образования

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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