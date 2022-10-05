В Исетском районе после капремонта открыли школу

Отметим, что Тюменская область в 2022 году на строительство и реконструкцию зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования выделила из регионального бюджета свыше 7,8 миллиарда рублей. На эти средства построены и реконструированы четыре детских сада на 1 тысячу 238 мест, три школы на 1 тысячу 521 место, а также три учреждения дополнительного образования