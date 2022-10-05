В Исетском районе после капремонта открыли школу

Проект реализован в рамках региональной программы «Модернизация школьных систем образования» с привлечением средств федерального, регионального и муниципального бюджетов по поручению Президента Российской Федерации.Напомним, что в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» в регионе выполняется комплексный ремонт 5-ти школ.
На сегодняшний день уже открыто две школы: помимо Рассветовской школы 1 сентября в с. Омутинское после капитального ремонта открыта Омутинская школа № 1. Завершается ремонт в Малышенской школе Голышмановского городского округа. Ведутся масштабные работы в Дубровинской школе Ярковского района и школе № 62 города Тюмени.
Отметим, что Тюменская область в 2022 году на строительство и реконструкцию зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования выделила из регионального бюджета свыше 7,8 миллиарда рублей. На эти средства построены и реконструированы четыре детских сада на 1 тысячу 238 мест, три школы на 1 тысячу 521 место, а также три учреждения дополнительного образования