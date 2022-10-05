В Чехии и Испании перестали принимать UnionPay российских банков

В сети банкоматов Euronet в Испании также подтвердили, что заблокировали карты, выпущенные некоторыми банками-эмитентами, в частности российских и белорусских кредитных организаций. Такое решение принято в соответствии с правилами международных платежных систем и регулирующих органов США и ЕС.