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В Чехии и Испании перестали принимать UnionPay российских банков

5 октября 08:32
Фото: pixabay.com
Российские пользователи профильных Telegram-чатах пожаловались на то, что банкоматы чешского KB Bank и ряд банкоматов в Испании перестали принимать карты UnionPay.

Как передают «Известия», в службе поддержке KB Bank подтвердили информацию о том, что пластиковые карты китайской платежной системы UnionPay перестали обслуживался. Там отметили, что речь в целом идет о картах данной системы независимо от страны выпуска.

В сети банкоматов Euronet в Испании также подтвердили, что заблокировали карты, выпущенные некоторыми банками-эмитентами, в частности российских и белорусских кредитных организаций. Такое решение принято в соответствии с правилами международных платежных систем и регулирующих органов США и ЕС.

#Новости#Юлия Кононенко#В мире
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