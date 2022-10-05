Тюменцы пожаловались на самоуправство соседей во дворах

«В этом году было проведено благоустройство двора по адресу Котовского, 52 б. Всё сделали очень хорошо. Но теперь возник вопрос: как парковаться? Въезд на парковку перекрыт цепью с замком с двух сторон. Ключи от замков только у избранных. Это общедомовая территория и парковка должна быть общей», возмутились горожане.