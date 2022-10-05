Тюменцы пожаловались на самоуправство соседей во дворах

«В этом году было проведено благоустройство двора по адресу Котовского, 52 б. Всё сделали очень хорошо. Но теперь возник вопрос: как парковаться? Въезд на парковку перекрыт цепью с замком с двух сторон. Ключи от замков только у избранных. Это общедомовая территория и парковка должна быть общей», возмутились горожане.
В комментариях под опубликованным постом тюменцы посоветовали с данной проблемой обратиться в управляющую компанию.
«Сообщить в УК, пусть спиливают эту цепь с замком. Как вариант, можно повесить на цепь ещё и свой замок, а потом наблюдать за начавшимся цирком со стороны», отметил Андрей Р.
Дом на улице Котовского, 52 б, обслуживает управляющая компания «Дом с добром». В УК «Нашему Городу» пояснили, что парковку огородили жильцы одного из подъездов.
«Срезать цепь и замки мы не можем. Они же купили ее на свои деньги. Более того, данное решение собственники квартир приняли сами на совете дома», отметили в управляющей компании.