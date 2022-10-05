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Тюменцы пожаловались на самоуправство соседей во дворах

5 октября 06:04
Фото: 1Mi
Жители одного из домов в центре Тюмени пожаловались на самоуправство соседей. По словам горожан, после проведенного летом благоустройство двора, предприимчивые жильцы огородили стоянку для автомобилей металлической цепью с замком. Соответствующие фотографии тюменцы опубликовали в социальных сетях.

«В этом году было проведено благоустройство двора по адресу Котовского, 52 б. Всё сделали очень хорошо. Но теперь возник вопрос: как парковаться? Въезд на парковку перекрыт цепью с замком с двух сторон. Ключи от замков только у избранных. Это общедомовая территория и парковка должна быть общей», возмутились горожане.

В комментариях под опубликованным постом тюменцы посоветовали с данной проблемой обратиться в управляющую компанию.

«Сообщить в УК, пусть спиливают эту цепь с замком. Как вариант, можно повесить на цепь ещё и свой замок, а потом наблюдать за начавшимся цирком со стороны», отметил Андрей Р.

Дом на улице Котовского, 52 б, обслуживает управляющая компания «Дом с добром». В УК «Нашему Городу» пояснили, что парковку огородили жильцы одного из подъездов.

«Срезать цепь и замки мы не можем. Они же купили ее на свои деньги. Более того, данное решение собственники квартир приняли сами на совете дома», отметили в управляющей компании.

#Новости#Благоустройство#Парковка#Парковки#Управляющие компании#Дворы#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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