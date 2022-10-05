Тюменцев предупредили о появлении трех вирусов гриппа этой зимой

По словам врачей, главная цель вакцинации против гриппа — защитить людей от массового и неконтролируемого распространения инфекции, от эпидемии гриппа. В первую очередь прививки следует ставить маленьким детям, у которых иммунитет находится в процессе формирования, пожилым людям, в также тем, кто страдает хроническими заболеваниями.