Тюменцев предупредили о появлении трех вирусов гриппа этой зимой

Последний вызывает более серьезные вспышки заболеваний. Именно поэтому медики настоятельно рекомендуют тюменцам вовремя вакцинироваться.
По словам врачей, главная цель вакцинации против гриппа — защитить людей от массового и неконтролируемого распространения инфекции, от эпидемии гриппа. В первую очередь прививки следует ставить маленьким детям, у которых иммунитет находится в процессе формирования, пожилым людям, в также тем, кто страдает хроническими заболеваниями.
«Грипп часто протекает достаточно тяжело, особенно в группах риска, и нередко сопровождается различными осложнениями.Вакцина практически исключает тяжелое течение гриппа и летальные исходы», отметили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также подчеркнули, что имеющаяся в наличии в медицинских заведениях Тюменской области вакцина против гриппа, способна защитить от трех вирусов — вируса гриппа В, вируса гриппа A (H1N1) и вируса гриппа A (H3N2).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжается вакцинация жителей региона против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день полный курс вакцинаций закончили более одного миллиона человек.