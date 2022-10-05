Тюменский Технопарк занял второе место в рейтинге операторов Фонда «Сколково»

В настоящее время 30 Тюменских предприятий являются участниками «Сколково», что даёт им возможность применять: налоговые льготы, микрогранты, услуги Фонда на льготных условиях, участие в программах акселерации и менторских программах Фонда, а так же международных программах для выхода на глобальные рынки.
Предприниматели Тюменской области, желающие стать участниками «Сколково» и получить дополнительные возможности для развития своих проектов, могут обращаться в Технопарк по телефону 8 (3452) 534-000 (доб. 1085).
Напомним, Западно-Сибирский инновационный центр (Тюменский технопарк) создан с целью развития новых технологий и продвижения высокотехнологичной продукции в таких отраслях, как добыча и переработка нефти и газа, строительство, машиностроение и приборостроение, медицина и здравоохранение, экология и рациональное природопользование, информационные технологии, агропромышленный комплекс и других.
Основное подразделение технопарка по работе с резидентами – бизнес-инкубатор, цель которого – оказание поддержки компаниям путем создания благоприятных условий для разработки и продвижения инновационной продукции с высоким потенциалом коммерциализации.
Общий срок размещения резидентов в бизнес-инкубаторе составляет три года, в течение которых резиденты могут пользоваться полным комплексом услуг по сопровождению бизнеса.