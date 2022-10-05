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Тюменский Технопарк занял второе место в рейтинге операторов Фонда «Сколково»

5 октября 14:56
Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области
По данным на 01 октября 2022 года тюменский Технопарк удержал свои позиции в рейтинге операторов Фонда «Сколково» — он по прежнему занимает второе место. Об этом сообщили в инвестиционном агентстве Тюменской области.

В настоящее время 30 Тюменских предприятий являются участниками «Сколково», что даёт им возможность применять: налоговые льготы, микрогранты, услуги Фонда на льготных условиях, участие в программах акселерации и менторских программах Фонда, а так же международных программах для выхода на глобальные рынки.

Предприниматели Тюменской области, желающие стать участниками «Сколково» и получить дополнительные возможности для развития своих проектов, могут обращаться в Технопарк по телефону 8 (3452) 534-000 (доб. 1085).

Напомним, Западно-Сибирский инновационный центр (Тюменский технопарк) создан с целью развития новых технологий и продвижения высокотехнологичной продукции в таких отраслях, как добыча и переработка нефти и газа, строительство, машиностроение и приборостроение, медицина и здравоохранение, экология и рациональное природопользование, информационные технологии, агропромышленный комплекс и других.

Основное подразделение технопарка по работе с резидентами – бизнес-инкубатор, цель которого – оказание поддержки компаниям путем создания благоприятных условий для разработки и продвижения инновационной продукции с высоким потенциалом коммерциализации.

Общий срок размещения резидентов в бизнес-инкубаторе составляет три года, в течение которых резиденты могут пользоваться полным комплексом услуг по сопровождению бизнеса.  

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