Тюменский Технопарк занял второе место в рейтинге операторов Фонда «Сколково»

В настоящее время 30 Тюменских предприятий являются участниками «Сколково», что даёт им возможность применять: налоговые льготы, микрогранты, услуги Фонда на льготных условиях, участие в программах акселерации и менторских программах Фонда, а так же международных программах для выхода на глобальные рынки.