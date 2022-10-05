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Тюменских «серебряных» волонтеров приглашают на «Квартирники с Никитичной»

5 октября 09:45
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации запускает самую поющую акцию этого сезона — «Квартирники с Никитичной». О мероприятии рассказали в департаменте соцразвития Тюменской области.

Молодые энтузиасты и «серебряные» волонтеры подготовили творческую программу в рамках Международного дня пожилых людей и готовы организовать досуг маломобильным тюменцам старшего поколения по месту жительства.

«Инициатива новая для нас, но мы надеемся на широкий отклик. Хотим, чтобы никто не остался без праздника, чтобы каждый представитель старшего поколения получил внимание и заботу. „Квартирник с Никитичной“ — это идеальный вариант душевно провести время, раскрыть свой талант и найти единомышленников»,отметили организаторы акции.

Получить более подробную информацию можно по телефону +7 3452 51-77-05.

Мероприятие соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», который является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.

Также напомним, что летом в Тюмени на улице Александра Логунова в здании № 11/7 открылось отделения дневного пребывания для пенсионеров с когнитивными нарушениями. Новое отделение организовано на базе Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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