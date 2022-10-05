Тюменских «серебряных» волонтеров приглашают на «Квартирники с Никитичной»

«Инициатива новая для нас, но мы надеемся на широкий отклик. Хотим, чтобы никто не остался без праздника, чтобы каждый представитель старшего поколения получил внимание и заботу. „Квартирник с Никитичной“ — это идеальный вариант душевно провести время, раскрыть свой талант и найти единомышленников»,отметили организаторы акции.