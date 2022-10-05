Срок службы в рамках частичной мобилизации не устанавливается в Тюмени и других регионах. Предполагается, что люди будут демобилизованы после окончания СВО. Законом установлено, кого нельзя мобилизовать. К ним относят лиц, получивших бронь в организации, где они работают, граждан, признанных не годными к службе, ухаживающих за членом семьи — инвалидом, имеющих статус опекуна, имеющих на иждивении четырех или более детей до 16 лет.