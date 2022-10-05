Государственный лидер Российской Федерации Владимир Путин 21 сентября текущего года обратился к жителям страны. Следом за выступлением главы страны появилось обращение министра обороны Сергея Шойгу. Он объявил о намерении призвать триста тысяч резервистов. Согласно сообщению, призванных лиц планируется направить на освобожденные территории.
Отмечается, что призыву подлежат граждане Российской Федерации, которые находятся в запасе Вооруженных сил страны и имеют ВУС, то есть военно-учетную специальность. Вместе с тем не будут присылать повестки и забирать на службу рядовых, сержантов и офицеров, которые не подходят по возрасту или по здоровью и не подлежат службе.
Тех, кто подходит под критерии для службы, военкомат вызывает, вручая повестку. В этом документе прописано, куда и когда требуется явиться. Указано, кто должен явиться, кого вызывают. Этот документ выдается лично в руки под подпись. Если у гражданина есть мобилизационное предписание, ему требуется явиться в военкомат, не дожидаясь повестки.
Срок службы в рамках частичной мобилизации не устанавливается в Тюмени и других регионах. Предполагается, что люди будут демобилизованы после окончания СВО. Законом установлено, кого нельзя мобилизовать. К ним относят лиц, получивших бронь в организации, где они работают, граждан, признанных не годными к службе, ухаживающих за членом семьи — инвалидом, имеющих статус опекуна, имеющих на иждивении четырех или более детей до 16 лет.
Отмечается, что призванные смогут получать денежное довольствие, как и служащие по контракту. Окончательная сумма выплат может быть различной в зависимости от должности и звания.
Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков дал комментарий относительно количества волн частичной мобилизации. Окончательное число призывников в рамках так называемой первой волны не озвучивается.
Количество мобилизованных не озвучил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе обращения в связи с началом призыва в 2022 году. Ранее Алексей Куличков дал комментарий, что около ⅓ призывников прибывают в военные комиссариаты до получения повесток.
В своем видеообращении глава региона подчеркнул, что в рамках мобилизации на военную службу будет призвана малая часть жителей области, которые пребывают в запасе.
Однако глава региона отметил, что есть случаи, когда повестка была вручена людям, не подпадающим под критерии, установленные президентом России, и они не должны быть мобилизованы. Он сообщил, что под его руководством проводится работа по исправлению ситуации.