Шесть добрых фильмов ко Дню учителя, которые стоит посмотреть тюменцам

Комедия с Джулианной Мур в главной роли. Спустя годы после выпуска из школы Джейк (Майкл Ангарано) возвращается из Нью-Йорка в Пенсильванию. Ночью на заправке он встречается со своей учительницей Линдой, но она принимает его за грабителя и брызгает ему в лицо перцовым баллончиком. Оказывается, что в мегаполисе у Джейка не состоялась карьера драматурга, но Линда находит текст его пьесы талантливым и предлагает ему свою помощь.