Сбер профинансировал строительство ЖК «Меридиан Запад» в Тюмени

«В квартирах будут застрахованы внутренняя отделка, инженерное оборудование, движимое имущество и гражданская ответственность перед соседями. Страхование квартиры предусмотрено на 1 год, поэтому мы рекомендуем активировать сертификат после того, как завершится ремонт и будет приобретена мебель и техника. При наступлении страхового случая покупатели квартир могут получить компенсацию ущерба в пределах общей страховой суммы 500 тысяч рублей»,сказал Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.