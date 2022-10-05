Сбер профинансировал строительство ЖК «Меридиан Запад» в Тюмени

Одновременно с проектным финансированием Сбер и ООО СЗ «Меридиан Констракшн Тюмень» обеспечили защиту квартир жилого квартала с помощью страховых полисов от компании СберСтрахование.
«В квартирах будут застрахованы внутренняя отделка, инженерное оборудование, движимое имущество и гражданская ответственность перед соседями. Страхование квартиры предусмотрено на 1 год, поэтому мы рекомендуем активировать сертификат после того, как завершится ремонт и будет приобретена мебель и техника. При наступлении страхового случая покупатели квартир могут получить компенсацию ущерба в пределах общей страховой суммы 500 тысяч рублей»,сказал Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
ЖК «Меридиан Запад» расположен в одном из самых красивых и динамично развивающихся районов Тюмени — ДОКе. На первой линии реки Туры будут построены два дома в монолитно-каркасном исполнении с закрытым двором и наземной парковкой. Дом первой очереди — это дом переменной этажности из 9, 10 и 20-этажных секций. На первых этажах со стороны улицы запроектированы коммерческие помещения с повседневными сервисами для жителей района.
Квартиры в ЖК «Меридиан Запад» можно приобрести по ипотечным программам с господдержкой в Сбербанке по ставке от 4,7% годовых.