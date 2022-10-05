Победителей спецконкурса грантов губернатора Тюменской области приглашают на встречу

На встрече планируется подвести итоги конкурса, требования к сдаче отчетности по соглашению о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии, в том числе финансовой. Также будут даны рекомендации об информировании жителей региона о реализации проекта-победителя.
Кроме того, на встрече организаторы познакомят победителей спецконкурса с правилами заключения дополнительных соглашений в случае возникновения форс-мажорной ситуации, алгоритмами действий в случае мобилизации руководителей социально ориентированных НКО (получателей гранта).
Мероприятие состоится 12 октября 2022 года в 16.00 часов по адресу: г. Тюмень, ул Геологоразведчиков, 14а (реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»).
Напомним, специальный конкурс Грантов Губернатора Тюменской области стал уже вторым в текущем году. Всего по итогам двух конкурсов грантов Губернатора Тюменской области 2022 года поддержку, в том числе за счет софинансирования первого конкурса 2022 года Фондом президентских грантов, получили 111 проектов некоммерческих организаций, а общая сумма грантов составила около 64 миллионов рублей.
Ознакомиться с проектами победителей спецконкурса можно в открытом доступе на сайте конкурса, во вкладке «Проекты»/«Специальный конкурс»/ «победитель конкурса».
Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.