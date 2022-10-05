Победителей спецконкурса грантов губернатора Тюменской области приглашают на встречу

Напомним, специальный конкурс Грантов Губернатора Тюменской области стал уже вторым в текущем году. Всего по итогам двух конкурсов грантов Губернатора Тюменской области 2022 года поддержку, в том числе за счет софинансирования первого конкурса 2022 года Фондом президентских грантов, получили 111 проектов некоммерческих организаций, а общая сумма грантов составила около 64 миллионов рублей.