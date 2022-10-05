nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Победителей спецконкурса грантов губернатора Тюменской области приглашают на встречу

5 октября 12:49
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
Победители спецконкурса грантов Губернатора Тюменской области приглашаются на встречу, чтобы обсудить правила сдачи отчетности. Мероприятие организует региональный департамент социального развития.

На встрече планируется подвести итоги конкурса, требования к сдаче отчетности по соглашению о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии, в том числе финансовой. Также будут даны рекомендации об информировании жителей региона о реализации проекта-победителя.

Кроме того, на встрече организаторы познакомят победителей спецконкурса с правилами заключения дополнительных соглашений в случае возникновения форс-мажорной ситуации, алгоритмами действий в случае мобилизации руководителей социально ориентированных НКО (получателей гранта).

Мероприятие состоится 12 октября 2022 года в 16.00 часов по адресу: г. Тюмень, ул Геологоразведчиков, 14а (реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»).

Напомним, специальный конкурс Грантов Губернатора Тюменской области стал уже вторым в текущем году. Всего по итогам двух конкурсов грантов Губернатора Тюменской области 2022 года поддержку, в том числе за счет софинансирования первого конкурса 2022 года Фондом президентских грантов, получили 111 проектов некоммерческих организаций, а общая сумма грантов составила около 64 миллионов рублей.

Ознакомиться с проектами победителей спецконкурса можно в открытом доступе на сайте конкурса, во вкладке «Проекты»/«Специальный конкурс»/ «победитель конкурса».

Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25