Пасмурная погода и похолодание ждут жителей Тюмени в среду

Утром скорость ветра составит 3-6 метров в секунду, температура воздуха снизится до + 14 градусов. Влажность около 60%, синоптики не ожидают в областной столице осадков. Вест день ветер будет южным.
В четверг днём ожидается до + 13 градусов. На протяжении всего дня осадков не ожидается, но будет пасмурно. Вечером скорость ветра увеличится до 3-6 метров в секунду, возможны порывы до 10 м/с.
Небольшой дождь ожидается в пятницу вечером, днём температура снизится до + 9 градусов. Скорость южного ветра составит 2-5 метров в секунду, влажность повысится до 80%. Атмосферное давление немного ниже нормы.
В конце недели ожидаются дожди (около 2 мм осадков), похолодает до + 8 градусов.