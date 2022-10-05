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Пасмурная погода и похолодание ждут жителей Тюмени в среду

5 октября 01:02
Фото: 1Mi
В среду в Тюмени похолодает, во второй половине дня ожидается пасмурная погода, сообщает Гисметео.

Утром скорость ветра составит 3-6 метров в секунду, температура воздуха снизится до + 14 градусов. Влажность около 60%, синоптики не ожидают в областной столице осадков. Вест день ветер будет южным.

В четверг днём ожидается до + 13 градусов. На протяжении всего дня осадков не ожидается, но будет пасмурно. Вечером скорость ветра увеличится до 3-6 метров в секунду, возможны порывы до 10 м/с.

Небольшой дождь ожидается в пятницу вечером, днём температура снизится до + 9 градусов. Скорость южного ветра составит 2-5 метров в секунду, влажность повысится до 80%. Атмосферное давление немного ниже нормы.

В конце недели ожидаются дожди (около 2 мм осадков), похолодает до + 8 градусов.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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